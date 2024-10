Tennis, Sinner: “Con Alcaraz ogni match è diverso”

Roma, 1 ott. (askanews) – “È stato un match duro, non lo conoscevo molto e all’inizio non sapevo cosa aspettarmi – ha spiegato Sinner alla fine del match vinto con Bu che gli ha schiuso la finale del torneo di Pechino – Nel primo set ho giocato un buon tennis, nel secondo ho perso intensità, ma ho avuto occasioni che non ho sfruttato. Mentalmente sono rimasto nella partita e ho giocato un tiebreak buono. Sono contento di tornare in finale a Pechino, con Alcaraz sarà diverso. Sarà una sfida dura, ma ogni match è diverso. Mi godo il fatto di essere ancora in finale, spero che domani sarà un bel match”.