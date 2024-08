Triathlon, Giubilei confermato presidente Fitri

ROMA (ITALPRESS) – Riccardo Giubilei è stato confermato presidente della Federazione italiana Triathlon al termine dell’assemblea nazionale straordinaria e ordinaria elettiva della Fitri svolta a Roma. Giubilei ha ottenuto il 76,29% delle preferenze (3.324 voti) superando gli altri candidati alla carica di presidente federale Aldo Angeli, Raffaele Buonocore e Daniele Moraglia che hanno totalizzato rispettivamente 0 voti, 42 voti (0,96% delle preferenze) e 981 voti (22,52% delle preferenze). “Oggi c’è stata una presenza davvero importante di società, tecnici e atleti in questo 31 agosto a Roma. L’87% di presenze in assemblea dimostra che questa è una comunità sana e che vuole dare il suo apporto alla crescita del triathlon e alla costruzione della sua classe dirigente”, il commento di Riccardo Giubilei, al secondo mandato come presidente della Fitri.

“Voglio ringraziare gli uffici federali che hanno supportato questa Assemblea, tutti i dirigenti, i tecnici e gli atleti che sono venuti a votare e che ci hanno accompagnato in questa avventura. Parte un quadriennio verso Los Angeles 2028 davvero emozionante con il placet di una comunità molto unità su cui lavoreremo ancora. Sarò il Presidente di tutti anche di quella percentuale che ha preferito esprimere il consenso per gli altri candidati, che ringrazio, perchè mettersi a disposizione di un’elezione federale è sempre una ricchezza. Quindi voglio ringraziare tutti i candidati consiglieri, revisori dei conti e presidenti per aver intrapreso questo percorso. Oggi stesso voleremo a Parigi perchè dovremo incitare, dalla prima bracciata all’ultimo metro, gli splendidi ragazzi e ragazze del Paratriathlon che domani competeranno alle Paralimpiadi di Parigi. Evviva lo sport, evviva il Triathlon”.

Eletto anche il nuovo consiglio federale. Per quanto riguarda i consiglieri in quota affiliati sono stati eletti Enrico Tion (2.709 voti), Fabio Ciarello Pruiti (2.597), Filippo Caporali (2.597), Caterina Vacchi (2.548), Nicola Intini (2.499), Gianluca Tasin (2.415) e Francesco Bertoli (2.394). Giuseppe Domenico Lamastra (200 voti) è stato eletto consigliere in quota atleti;

Martina Abaterusso (228 voti) è stata eletta in quota atlete;

Maria Maddalena Ferro (108 voti) è stata eletta consigliere in quota tecnici; infine Federico Loda (3.077 voti) è stato eletto presidente del collegio dei revisori dei conti.

– foto Fitri –

(ITALPRESS).