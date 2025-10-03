Trump, Putin, Netanyahu leader più citati su radio e tv nell’ultimo mese

ROMA (ITALPRESS) – E’ Donald Trump il leader politico internazionale più citato sulle radio e tv italiane nell’ultimo mese: in base al monitoraggio svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, il presidente USA ha ottenuto infatti 10.608 menzioni, circa 4 ogni minuto. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai leader politici più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche nel periodo compreso fra martedì 26 agosto e giovedì 25 settembre.

Trump ottiene un numero di citazioni superiore di circa una volta e mezzo rispetto a quelle di Vladimir Putin (6.732), che ha accusato l’Europa di ostacolare la pace in Ucraina e ha minacciato di colpire un’eventuale forza occidentale schierata in Ucraina dopo la fine della guerra, e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu (5.977), che ha intensificato l’offensiva su Gaza e ordinato un attacco aereo su presunti leader di Hamas in Qatar.

Appena giù dal podio troviamo il presidente francese Emmanuel Macron (3.736), che proprio in questi giorni ha annunciato all’assemblea dell’Onu il riconoscimento dello stato di Palestina da parte della Francia; segue Ursula Von der Leyen (3.190), la quale nel suo discorso annuale sullo stato dell’Unione davanti al Parlamento europeo ha annunciato che l’UE sospenderà il sostegno bilaterale a Israele e ha proposto un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

In sesta posizione l’analisi di Mediamonitor.it colloca Volodimir Zelensky (2.238), che all’assemblea generale dell’Onu ha accusato la Russia di non volere il cessate il fuoco e ha invitato i leader presenti in aula a non restare in silenzio e a sostenere il popolo ucraino. Zelensky precede il primo ministro britannico Keyr Starmer (1.630), che insieme al partito laburista sta registrando un forte calo di consensi, e il leader cinese Xi Jinping (1.155), che il 3 settembre a Pechino ha aperto con Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un la parata militare che celebrava gli 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale.

Chiudono la top ten il presidente turco Erdogan (663) e il cancelliere tedesco Friedrich Merz (642).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).