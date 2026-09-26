Ucraina, Gori: Pd faccia il Pd, anche davanti a posizione perentoria M5s

Coiano (Prato), 26 set. (askanews) – “Siamo ormai nel tempo che precede le elezioni politiche, sappiamo che non manca molto e noi abbiamo interesse e volontà di essere partecipi con le nostre idee. Il Pd deve fare il Pd e marcare la differenza anche con gli alleati, senza rinunciare alla propria specificità”. Lo ha detto Giorgio Gori a margine dell’assemblea dei riformisti del Pd a Coiano (Prato).

I riformisti ha spiegato Gori vogliono “fare la loro parte” portando idee e proposte: “Pensiamo che rispetto anche alla proposta perentoria arrivata dal M5S il Pd debba rimarcare la propria differenza a cominciare dal sostegno pieno e anche militare all’Ucraina” ha concluso Gori.