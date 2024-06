Ue, Meloni:possibile sintesi Popolari,Conservatori e altri a destra

Roma, 6 giu. (askanews) – “Come leader di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei, il mio obiettivo è molto semplice: dare all’Unione Europea una diversa impostazione e creare in Europa una maggioranza alternativa a quella attuale, mandando finalmente le sinistre di ogni colore all’opposizione. Vogliamo fare, cioè, esattamente quello che abbiamo fatto in Italia un anno e mezzo fa, ed esportare questo modello per la guida della futura Europa. Se questo scenario sia possibile o no, spetta solo ai cittadini determinarlo, perché il boccino è nelle loro mani”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al quotidiano online Open.

“A noi spetta il compito di crearne le condizioni, e sono convinta che si possa su questo trovare una sintesi virtuosa tra conservatori, popolari e altre forze politiche europee che si riconoscono nel centrodestra”, aggiunge.