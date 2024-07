WikiLeaks, Stella Assange pubblica “foto di famiglia”

Roma, 22 lug. (askanews) – Stella Assange ha pubblicato oggi su X una “foto di famiglia” che la ritrae insieme ai due figli e a Julian Assange su una spiaggia. Il fondatore di WikiLeaks, 52 anni, è tornato in libertà alla fine di giugno, dopo una battaglia legale durata 14 anni, cinque dei quali trascorsi in un carcere di massima sicurezza e sette presso l’ambasciata ecuadoriana a Londra, contro la minaccia di estradizione negli Stati Uniti.

Quando Assange è rientrato in Australia, il 26 giugno scorso, Stella ha chiesto alla stampa rispetto per loro privacy: “Julian ha bisogno di tempo per riprendersi. Per abituarsi alla libertà. E voglio che Julian abbia quello spazio per riscoprire la libertà, lentamente. E velocemente”.