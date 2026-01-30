VIDEO – Due furti in pochi giorni in due librerie a Cosenza

Due furti in pochi giorni in due librerie di Cosenza, un bottino magro ma una ferita profonda che colpisce alcuni tra gli ultimi fortini culturali della città

Due furti con scasso in due librerie cosentine. Giovedì 29 gennaio alle ore 14:00 ignoti hanno forzato la porta posteriore della libreria per bambini “Raccontami” e hanno portato via l’incasso che si aggirava sui duecento euro. Le due titolari, Marta ed Emanuela, erano assenti in attesa della riapertura pomeridiana. Stesso orario e quasi lo stesso copione di quanto avvenuto alla libreria Ubik di Cosenza pochi giorni prima. Il bottino è stato di circa 500 euro. Anche in questo caso l’irruzione è stata in pieno giorno e pure in una strada tra le più trafficate dell’area urbana, a pochi metri dalla centralissima Corso Mazzini.

Un coro di solidarietà social e non solo social per entrambe le librerie vittime dei furti che costituiscono due presidi culturali della città di Cosenza, oltre ad essere rappresentative di due comunità di lettori. Ma in città cresce il numero di furti anche ai danni di altre attività. Gianni Oliveri (co-titolare della Ubik) ha espresso solidarietà alle due colleghe che hanno, purtroppo, subito la stessa sorte pochi giorni dopo.

COPYRIGHT

Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA