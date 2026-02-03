Mafia, Schlein: per contrastarla garantire indipendenza magistratura

Roma, 3 feb. (askanews) – Per combattere la mafia non basta “rafforzare gli strumenti di contrasto”, “bisogna anche capire bene quello che indebolisce il contrasto alle mafie, nelle loro diverse articolazioni” ed è fondamentale “garantire in pieno l’indipendenza e l’autonomia della magistratura”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all’iniziativa che celebra i 50 della presentazione della relazione di minoranza in Antimafia.

“Noi – ha ricordato la leader Pd – abbiamo contestato alcune scelte fatte recentemente: l’abbassamento del tetto del contante, inserire nel codice degli appalti il subappalto a cascata, che rende più difficile i controlli. Allora è chiaro che anche su questo terreno continueremo invece a chiedere di tornare indietro su alcune di queste scelte”.

E poi, ha sottolineato, “avete letto in questi giorni autorevoli voci che hanno sollevato l’importanza – nel contrasto alle mafie – di salvaguardare, di garantire in pieno l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. E al contempo non dimenticare che il contrasto alle mafie passa anche da un grande lavoro sociale e culturale”.