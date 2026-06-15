Picierno: Europeisti nasce contro polarizzazione e dibattiti su Pucci

Milano, 15 giu. (askanews) -“Un’iniziativa voluta e organizzata dall’associazione Europeisti, che ha richiamato qui a Milano tanti protagonisti diversi che pensano la stessa cosa e ciop che c’è un’Italia democratica, europeista, che è stanca di scegliere ogni volta il meno peggio, che è stanca ogni volta di andare a votare turandosi il naso e che chiede un’offerta politica credibile, seria, democratica, europeista. E noi siamo qui per aprire questo spazio politico, per dire che è possibile farlo con determinazione, con coraggio e con fiducia”. Lo ha detto l’eurodeputata Pina Picierno, arrivando al Teatro Parenti per l’iniziativa che segna la nascita del movimento Europeisti.eu.”Noi possiamo costruire un polo democratico europeista in Italia, che penso sia quello che tanti italiani ci chiedono, è esattamente quello che vogliamo fare”, ha aggiunto.”Noi vogliamo provare ad offrire un polo che vada oltre le polarizzazioni: sempre di più vediamo uno scontro tra il campo largo e la destra che governa questo Paese, che è uno scontro molto ideologico, molto identitario, molto rissoso, ma che si basa però sul nulla. Litigano su Pucci a Sanremo, ci facciamo giornate a discutere di Pucci a Sanremo. Noi vogliamo aprire uno spazio politico pubblico nel quale si discuta di cose serie”, ha aggiunto Picierno.