Mondiali, Spagna ai quarti, Portogallo ko al 91′. Decide Merino

Roma, 6 lug. (askanews) – È la Spagna a conquistare l’accesso ai quarti di finale del Mondiale grazie a un successo di misura sul Portogallo. A Dallas la sfida resta bloccata per novanta minuti, poi è un gol di Mikel Merino al 91′ a regalare alla nazionale di Luis de la Fuente l’1-0 che vale il passaggio del turno. Gli spagnoli affronteranno nei quarti la vincente della sfida tra Belgio e Stati Uniti, mentre si chiude l’avventura mondiale del Portogallo e di Cristiano Ronaldo.

Avvio vivace della Spagna, subito pericolosa dopo tre minuti con Oyarzabal e vicinissima al vantaggio all’8′, quando lo stesso attaccante, lanciato da Olmo, spreca a tu per tu con Diogo Costa calciando di poco a lato. Il Portogallo risponde con Cancelo e soprattutto con Cristiano Ronaldo, che al 12′ impegna Unai Simon con un destro potente.

Al 17′ sale in cattedra Diogo Costa, autore di una doppia parata decisiva: prima respinge il tiro a giro di Yamal, poi si supera sul destro di Baena. La Spagna continua a spingere e crea un’altra opportunità con Olmo, mentre nel finale del primo tempo cresce il Portogallo. Ronaldo sfiora il vantaggio in acrobazia su assist di Joao Felix e al 41′ Nuno Mendes colpisce la traversa con un sinistro deviato da Porro. Si va all’intervallo sullo 0-0 dopo un primo tempo ricco di occasioni.

Nella ripresa i ritmi calano e le due squadre faticano a costruire nitide palle gol. Il Portogallo perde Nuno Mendes per infortunio, sostituito da Semedo, mentre De la Fuente prova a cambiare volto alla gara inserendo Ferran Torres e, nel finale, Merino e Fabian Ruiz.

La svolta arriva al primo minuto di recupero. Ferran Torres trova un filtrante perfetto per Merino, che si inserisce sulla sinistra dell’area e batte Diogo Costa con un rasoterra sul primo palo. È il gol che decide la partita e premia le mosse dalla panchina del commissario tecnico spagnolo.

Nel lungo recupero il Portogallo tenta l’assalto finale. Bernardo Silva sfiora il pareggio di testa al 97′, poi João Neves prolunga un pallone in area che termina di poco a lato. L’ultima punizione conquistata da Conceição non cambia il risultato.