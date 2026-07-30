Lancia torna al Rally Regione Piemonte

ROMA (ITALPRESS) – Il Rally Regione Piemonte occupa un posto speciale nel nuovo percorso sportivo di Lancia. Proprio sulle strade delle Langhe, nell’aprile 2025, il marchio aveva aperto ufficialmente il proprio ritorno nel mondo dei rally. A poco più di un anno di distanza, Lancia torna ad Alba con un progetto più ampio, strutturato e già protagonista nelle principali competizioni nazionali e internazionali. In programma dal 31 luglio al 2 agosto, la ventesima edizione del Rally Regione Piemonte rappresenta il quinto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e la quinta gara del Trofeo Lancia 2026, penultimo round prima del gran finale al Rallye Sanremo.

La gara piemontese vedrà confrontarsi gli equipaggi del Trofeo al volante della Ypsilon Rally4 HF e della Ypsilon HF Racing Rally6, le due vetture che costituiscono il cuore del percorso formativo e competitivo ideato da Lancia per rendere il rally accessibile a piloti con esperienze, ambizioni e possibilità di investimento differenti. Mercoledì 29 luglio, Roberta Zerbi, CEO di Lancia, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del Rally Regione Piemonte, ospitata presso il Grattacielo Piemonte di Torino, sottolineando il valore sportivo e territoriale dell’appuntamento: “Il Rally Regione Piemonte ha un valore speciale per Lancia. Qui, lo scorso anno, abbiamo aperto ufficialmente il nuovo capitolo sportivo del marchio; oggi torniamo con un progetto cresciuto, strutturato e capace di esprimersi su più livelli, dalla Rally6 alla Rally4, fino alla Rally2 HF Integrale. Il Trofeo Lancia è uno dei suoi pilastri: offre ai piloti una piattaforma competitiva, visibilità e concrete opportunità di crescita. Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro dedicato ai giovani talenti italiani, anche attraverso la collaborazione con ACI Sport e il contributo di Miki Biasion, ambassador di Lancia e riferimento prezioso nel loro percorso di mentoring. Il Piemonte, con la sua tradizione automobilistica, le sue competenze e la passione del pubblico, è il luogo ideale per raccontare questa ambizione. L’affetto che continuiamo a ricevere dagli appassionati e dagli specialisti ci dà energia e rafforza la responsabilità con cui vogliamo costruire questo percorso”.

Il Rally Regione Piemonte rappresenta un passaggio decisivo nella corsa verso il titolo, ultimo atto prima del gran finale al Rallye Sanremo. Per il campione 2026 del Trofeo Lancia, se Under 35, è prevista la possibilità di scegliere, nel 2027, tra un programma ufficiale nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con la Ypsilon Rally2 HF Integrale e una stagione nel FIA European Rally Championship con la Ypsilon Rally4 HF. Un premio a cui aspira sicuramente Simone Di Giovanni, in coppia con Mario Colella, che arriva in Piemonte da leader di campionato con 3 vittorie in quattro gare. Un primato messo però in costante discussione da Moreno Cambiaghi, navigato da Giulia Paganoni, e dal vincitore del Rally Due Valli Edoardo de Antoni, che avrà al fianco la fida Martina Musiari. Il terzetto occupa anche i primi tre posti del Trofeo Master. Tanti gli outsider, tra cui c’è sicuramente il capoclassifica tra gli Junior Nicolò Ardizzone, navigato da Alessandro Scartabellini, in decisa rimonta dopo un inizio di stagione complicato. Tra gli Under25, occhi puntati anche su Federico Gangi, che avrà al suo fianco una leggenda delle corse come Fabrizia Pons, la coppia composta da Gianmarco Lazzarato e Devis Bernardi e le lady Asia Vidori – Alice Tasselli. Confermata anche la presenza di Efe Urundul, con Denis Piceno, e Jonas Muller, in coppia con Anna-Maria Seidl, che regalano al Trofeo Lancia un tocco di internazionalità. Folta anche la pattuglia di piloti Master che, oltre a Di Giovanni, Cambiaghi e De Antoni, vede al via Mattia Vita con Alessio Foresto, Federico Francia con Marco Nesti e Matteo Greco con Edoardo Brovelli.

Si infiamma anche la lotta tra gli Expert con il pilota di casa Emanuele Fiore, navigato da Lisa Bollito, e Roberto Gobbin, in coppia con Lorenzo Mattucci, che proveranno la scalata verso la leadership di Christian Casadei. Anche in Piemonte, saranno ben i due coach d’eccezione a disposizione per tutti gli iscritti al Trofeo: Andrea Crugnola, che prenderà anche il via del rally con una Ypsilon Rally2 HF Integrale, e Marco Cavigioli, dedicated coach della monomarca. L’impegno dedicato ai giovani si rafforza attraverso la collaborazione con ACI Sport. Nel 2026, la Ypsilon Rally4 HF è infatti la vettura scelta per il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, offrendo ai giovani equipaggi di ACI Team Italia un progetto tecnico interamente italiano e un percorso strutturato verso le competizioni internazionali e che vedrà ad Alba i protagonisti del Trofeo Lancia confrontarsi con i giovani del Campionato Junior. Un ruolo importante è affidato anche a Miki Biasion, advisor di Lancia Corse HF. La sua esperienza sportiva, tecnica e umana rappresenta un riferimento prezioso per i giovani piloti e per l’intero sviluppo del programma.

Il Piemonte è uno dei territori simbolo dell’automobilismo e del rally italiano. Qui convivono una tradizione industriale unica, competenze tecniche di altissimo livello e una passione capace di coinvolgere istituzioni, comunità locali, organizzatori, imprese e migliaia di appassionati. La presenza di Lancia al Rally Regione Piemonte rafforza il legame del marchio con la regione in cui è nato e con un territorio che ha contribuito in maniera determinante alla storia dell’automobile italiana. Conclusa la sfida sulle strade delle Langhe, il Trofeo Lancia si preparerà al gran finale del Rallye Sanremo, in programma nel weekend del 18 ottobre, ultimo appuntamento di una stagione che continua a consolidare il ruolo di Lancia nel panorama rallystico nazionale.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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