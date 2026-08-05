Vibo, sequestrati due fucili utilizzati per i raid criminosi nella zona industriale

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I carabinieri hanno trovato due fucili clandestini verosimilmente impiegati nei recenti attentati nella zona industriale di Vibo e a San Gregorio. Sequestrato anche oltre un chilo di droga

VIBO VALENTIA – Potrebbero esserci i due fucili sequestrati dai Carabinieri dietro la scia di attentati che, tra maggio e giugno scorso, ha alimentato tensione e preoccupazione nell’area industriale di Vibo e a San Gregorio d’Ippona. È questa una delle principali ipotesi investigative su cui stanno lavorando gli inquirenti dopo il ritrovamento di due armi clandestine nel corso di una vasta operazione condotta nel territorio comunale. Si tratta, al momento, di una pista investigativa ancora tutta da verificare attraverso gli accertamenti balistici disposti sulle armi sequestrate.

L’operazione eseguita dai militari della Stazione di San Gregorio d’Ippona, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Vibo Valentia e dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Calabria” rientra nei servizi di controllo del territorio e di ricerca di armi predisposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia.

Le perquisizioni, concentrate all’interno di alcune abitazioni abbandonate del centro vibonese, hanno consentito di rinvenire un vero e proprio deposito clandestino. I militari hanno sequestrato un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola abrasa, un secondo fucile calibro 12 anch’esso con matricola abrasa, 86 munizioni di vario calibro, tra cui cartucce calibro 12 e 16, un giubbotto antiproiettile, circa 900 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana e numerose parti appartenenti a due autovetture risultate provento di furto.

GLI ATTENTATI A SAN GREGORIO E ZONA INDUSTRIALE DI VIBO

Particolare attenzione è ora rivolta ai due fucili, che saranno sottoposti a esami tecnici e balistici per accertarne l’eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri episodi criminosi.

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori vi è la più che probabile connessione con la serie di attentati che, nei mesi scorsi, ha colpito le attività produttive nell’area industriale di Vibo e alcune abitazioni e vetture vicino nel territorio di San Gregorio d’Ippona. In particolare, avrebbero acclarato l’utilizzo delle armi sarebbero nei 19 colpi di fucile esplosi il 7 maggio contro l’autovettura del titolare del salone “Elite Hair Fashion” di Vena, nei nove colpi sparati tra il 7 e l’8 maggio contro l’auto di un cameriere e nei sette colpi esplosi nella notte del 5 giugno contro il portone dello studio fisioterapico Ruffa nella zona industriale di Vibo.

Al momento, precisano gli investigatori, si tratta esclusivamente di un’ipotesi investigativa che dovrà trovare conferma o essere esclusa attraverso gli esami scientifici sulle armi sequestrate.

L’intero materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre proseguono le indagini per risalire ai soggetti che avevano la disponibilità delle armi, del munizionamento, della droga e degli altri oggetti recuperati, ricostruendone la provenienza e l’eventuale destinazione.

Il ritrovamento rappresenta un importante risultato investigativo nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità sul territorio vibonese e potrebbe fornire elementi utili anche per fare luce sui recenti episodi intimidatori che hanno destato forte allarme nella comunità di San Gregorio d’Ippona.