Inflazione media eurozona risale al 2,9% a luglio, prezzi +0,2% su mese

Roma, 31 lug. (askanews) – A luglio l’inflazione media dell’area euro è lievemente risalita, segnando un più 2,9% di variazione annua. Lo riporta Eurostat con la stima preliminare, secondo cui i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2% tra giugno e luglio.

A giugno l’inflazione dell’eurozona si era moderata al 2,8%, dopo un picco del 3,2% toccato a maggio. Due settimana fa la Bce ha deciso di confermare i tassi di interesse dell’area euro dopo un rialzo da 0,25 punti percentuali, che era stato effettuato a giugno proprio in risposta alle accelerazioni inflazionistiche.