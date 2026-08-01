Milano, 1 ago. (askanews) – Presentata a Riccione la fase finale dell’Estathé 3×3 Italia streetbasket circuit, il circuito dedicato al basket 3×3 organizzato dalla Federazione italiana pallacanestro in collaborazione con Master group sport. Partito da Alba il 30 maggio, il tour ha attraversato in due mesi 19 Regioni italiane con oltre 130 tornei, tra circuito Elite (tornei Master e Top) e circuito Classic, portando il basket 3×3 in tutta Italia.

Sui campi allestiti in Piazzale Roma sono state annunciate le 16 squadre maschili e le 12 femminili che prenderanno parte all’evento finale che assegnerà i titoli Open 2026. La squadra vincitrice maschile si aggiudicherà anche il pass per la tappa di Macao (17-18 ottobre) del Fiba 3×3 World Tour, il tour più importante al mondo del 3×3.

Per il secondo anno consecutivo, Riccione riunisce sullo stesso palcoscenico atleti senior e giovanili, con le finali under 14, under 16 e under 18 maschili e femminili: un segnale concreto della crescita di un tour sempre più inclusivo e coinvolgente, capace di rafforzare il senso di appartenenza al mondo del 3×3.

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2026 sono patrocinate dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

“Per il secondo anno consecutivo le Estathé 3×3 Italia Finals si disputano nella splendida cornice di piazzale Roma a Riccione, confermando la sinergia con la Regione Emilia-Romagna, che dal 2021 ospita l’evento conclusivo del circuito federale – commenta Maurizio Bertea, segretario generale Federazione italiana pallacanestro – La sesta edizione dell’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit ha visto oltre 130 tornei in 19 regioni, coinvolgendo migliaia di atleti e appassionati nelle piazze di tutta Italia. Il circuito continua a crescere non solo dal punto di vista numerico, ma anche sotto il profilo tecnico e della visibilità, grazie alla stretta collaborazione con i promoter e Master group sport e al sostegno di partner di primo piano, a partire da Estathé, che ci affianca nel ruolo di title sponsor per il quinto anno. L’impegno della Federazione nel 3×3 prosegue su tutti i fronti e con il supporto dei Comitati Regionali continuiamo a lavorare sulla formazione di arbitri e Ufficiali di Campo e nello sviluppo del settore giovanile”. “La Fip continuerà a sostenere con convinzione questa disciplina, ormai pienamente consolidata a livello internazionale – conclude – con il chiaro obiettivo di conquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028”.