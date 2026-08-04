Wall Street in rally con speranze su Hormuz, DJ +1,87%, Nasdaq +2,46%

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Roma, 4 ago. (askanews) – Wall Street accelera e continua a incrementare i massimi storici, in una seduta euforica a seguito del lievitare delle speranze di un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. A due ore e mezza da fine contrattazioni il Dow Jones balza dell’1,87%, l’S&P 500 segna un più 1,79% con un nuovo massimo storico a quota 7.740 punti mentre il Nasdaq galoppa del 2,46%.
In ribasso i tassi sui Treasuries, sulla scadenza decennale calano di 5 punti base al 4,633% mentre il dollaro si lima con l’euro che sale a 1,1521.
Le speranze sullo stretto hanno innescato un nuovo crollo dei prezzi del petrolio, che perdono oltre il 5% nel pomeriggio con il Barile di Brent, il greggio di riferimento più usato in Europa che cala a 79,35 dollari e il West Texas Intermediate che scende a 75,88 dollari.
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