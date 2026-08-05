Trump, paura in volo: rischio collisione tra elicottero del presidente e aereo

(Adnkronos) – La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un’indagine su una violazione del protocollo di sicurezza che ha coinvolto martedì il Marine One, l’elicottero militare con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo l’agenzia, non si sarebbe trattato di un rischio di collisione imminente: i due velivoli coinvolti non erano apparentemente sulla stessa traiettoria. E’ quanto riferisce il ‘Wall Street Journal’.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il Marine One è decollato dalla Casa Bianca diretto alla Joint Base Andrews. Secondo alcune fonti, i controllori del traffico aereo non avevano però sospeso i voli commerciali nell’area del vicino Ronald Reagan Washington National Airport, come previsto dai protocolli di sicurezza.

L’elicottero presidenziale è partito dall’area dell’Ellipse intorno alle 14:33 locali (18:33 GMT). Un minuto dopo è decollato il volo Envoy Air 3742, un aereo regionale Embraer 170 diretto a Pensacola, in Florida. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due mezzi potrebbe non essere stata rispettata la distanza minima di sicurezza prevista dalla FAA: 1,5 miglia orizzontali e 500 piedi verticali nelle vicinanze degli aeroporti.

Tuttavia, secondo una portavoce della Faa, citato dal quotidiano Usa, il Marine One e un aereo di linea in fase di decollo non sembrano essersi avvicinati in modo pericoloso secondo gli standard federali e le loro traiettorie non erano convergenti, il che indica che l’episodio non può essere considerato un grave rischio di collisione. “I voli del Marine One sono condotti da alcuni dei migliori piloti del mondo e in nessun momento il presidente è stato in pericolo”, ha sottolineato Kush Desai, portavoce della Casa Bianca.

Entrambi i velivoli sono comunque atterrati senza problemi. Un altro volo regionale, il Republic 4700, si trovava a circa 3 miglia dall’aeroporto Reagan ed è stato fatto allontanare per precauzione prima di atterrare regolarmente.

Dopo la collisione in volo avvenuta il 29 gennaio 2025 nei pressi dell’aeroporto Reagan, la Faa ha fortemente limitato la contemporanea presenza di aerei ed elicotteri nell’area. Quel giorno in uno scontro tra un elicottero Black Hawk dell’Esercito Usa e un aereo dell’American Eagle erano morti nell’incidente 67 persone. Già prima della collisione in volo dello scorso anno, si erano verificati altri problemi. Uno di questi fu un “quasi incidente” avvenuto nel 2021 e che coinvolse un elicottero dei Marines utilizzato dall’allora vicepresidente Kamala Harris, che però in quel momento non era a bordo. In quell’episodio, l’elicottero si trovò su una rotta di collisione con due jet dell’Air Force impegnati in un sorvolo cerimoniale dell’Arlington National Cemetery, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal.