Arriva il robot… più veloce di Bolt: il record assurdo nei 100 metri

(Adnkronos) – Per anni è sembrato un limite quasi impossibile da superare. Quei 9″58 corsi da Usain Bolt a Berlino nel 2009 appartenevano alla storia dello sport e sembravano destinati a rimanere lì, intoccabili. A Pechino, però, qualcosa è cambiato: a fermare il cronometro sotto il record del giamaicano è stato pochi giorni fa… un robot umanoide.

Tiangong Ultra, questo il nome della macchina sviluppata da Beijing Humanoid Robot Innovation Center, ha percorso i 100 metri in 9″39, facendo segnare un tempo più veloce del primato mondiale del giamaicano.

Tiangong Ultra ha battuto così, nell’esibizione di Pechino, il robot prodotto da Honor. Non si tratta di un nuovo record mondiale dell’atletica, certo, ma la notizia non può che destare curiosità tra gli appassionati.