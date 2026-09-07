Adéla è la star emergente del momento, dalla Slovacchia a Los Angeles

Milano, 7 set. (askanews) – Adéla ha ventidue anni e grinta da vendere: originaria della Slovacchia e poi trasferitasi a Los Angeles, da sconosciuta ha già conquistato i piani alti del pop, arrivando in cima alle classifiche e diventando un vero e proprio fenomeno musicale che ha attirato l’attenzione persino dell’attrice Premio Oscar Nicole Kidman, che ha deciso di inaugurare il suo profilo TikTok proprio utilizzano la hit dell’artista, “Ain’t in LA” e dichiarandosi sua fan.

Proprio con “Ain’t in LA”, Adéla è volata oggi nella top10 dei brani più ascoltati al mondo su Spotify. Il suo album di debutto “PRIMA”, inoltre, ha ottenuto oltre 10 milioni di stream sempre su Spotify nelle prime 24 ore.

“Ain’t in LA”, che ha già ottenuto oltre 100 milioni di stream totali ed è diventata una delle hit mondiali del momento, ha anticipato l’album ed è arrivata accompagnata da un videoclip ufficiale diretto da Fred Gervais e girato nella città natale dell’artista a Bratislava.

“Ain’t In LA” vede l’artista riflettere sul suo percorso in ascesa e travolgente con gratitudine per tutte le opportunità che le si sono presentate da quando ha lasciato la Slovacchia alla ricerca del successo nel mondo del pop. L’ispirazione le è venuta dopo una visita a casa, dove si è imbattuta in alcune foto di sua madre a 18 anni che posava davanti a una parete tappezzata di immagini appartenenti alla cultura pop. “Mio nonno aveva contrabbandato quei poster dalla Germania”, racconta, “e mi ha fatto pensare: “Ci sono così tante ragazze bellissime con dei sogni che non riusciranno mai a realizzare i propri desideri, proprio come mia madre”. Ho scritto questa canzone per lei e per gli altri miliardi di ragazze che probabilmente sono più fighe di me”.

Adéla ora arriverà per la prima volta anche nelle radio italiane proprio con “Ain’t in LA” da venerdì 18 settembre.

“PRIMA”, prodotto dai super producer Dylan Brady e Blake Slatkin, è uscito venerdì assieme al nuovo singolo intitolato “Nicole Kidman”. Diretto da Hannah Lux Davis, il videoclip è ricco di riferimenti ad alcuni dei ruoli più iconici dell’attrice in film come “Eyes Wide Shut”, “Moulin Rouge”, “Birth” e “Babygirl”, oltre che alla sua pubblicità per AMC Theatres. Parlando con “W Magazine” dell’ispirazione alla base della canzone, Adéla ha ricordato: “In qualche modo, sono stata invitata a un evento dei Golden Globe. Non ho mai recitato in un film, ma mi sono preparata per l’occasione, ho indossato un abito, mi sono fatta acconciare i capelli e stavo davvero bene. I miei capelli erano super vaporosi e il mio corsetto era così stretto che ho pensato: ‘In questo momento mi sento proprio come Nicole Kidman’. Ho guardato ‘Eyes Wide Shut’ e ne sono rimasta affascinata. Per me, lei è la vera star del Cinema.”

L’album “Prima” è un ritratto tridimensionale dell’arte di Adéla e il suono autentico di una giovane donna che ha preso possesso del proprio potere. “Voglio che questo album suoni esattamente come una ragazza di 22 anni”, afferma Adéla. “Ho cercato di esprimere entrambi i lati. Ho mescolato il duro con il morbido, la vulnerabilità con la grinta, i ritmi energici con l’energia femminile. Ho fatto esattamente quello che volevo”. In “PRIMA”, la popstar esplora i lati più vulnerabili di sé stessa mentre affronta insicurezze, relazioni tossiche e temi classici dell’esperienza femminile come l’amore, la perdita, l’identità, l’autonomia e l’amicizia. Radicata in un sound caratteristico fatto di tacchi a spillo e piroette, tastiere intrise di sudore e testi intimi come un messaggio alle 3 del mattino, mantiene la sua musica con i piedi per terra grazie alla sua convinzione rinfrescante e senza compromessi di arrivare in cima. “PRIMA significa ‘prima’, il che è perfetto dato che questo è il mio debutto. Essere una prima ballerina significa essere la numero uno o la migliore ballerina della compagnia. È un termine affettuoso nella comunità delle ballerine. Sto cercando di diventare la prima ballerina del pop, e questo è il mio primo passo per raggiungerlo.”, ha raccontato.