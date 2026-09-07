Vannacci, Salvini: aveva promesso eterna fedeltà a chi lo aveva adottato

Roma, 7 set. (askanews) – “Quello che mi è dispiaciuto è che aveva promesso eterna fedeltà a chi lo aveva adottato e poi saluti arrivedersi e baci, mi tengo il posto e faccio altro…”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a L’aria che tira, su La7.

“Mi stanno colpendo in negativo nel suo programma alcune proposte come quella di rimettere in discussione l’aborto, io penso che occorra aiutare i centri di aiuto alla vita ma guardando avanti, non tornando indietro. Un’altra proposta stramba è quella sulle famiglie con 5-6-7 figli, non sono tante le famiglie italiane così e quindi aiuterebbe quelli che arrivano in Italia con barchini, barconi e barchette”, ha concluso Salvini.