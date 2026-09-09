Il Boss fa un regalo ai fan, performance di 7 brani live su youtube

Milano, 9 set. (askanews) – Sono già disponibili in streaming gratuito (https://brucespringsteen.lnk.to/LOHADPhillyP1) “Bruce Springsteen and the E Street Band: Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut)”, il video della performance dei primi 7 brani della tappa finale a Philadelphia del Tour di Bruce Springsteen con la E Street Band osannato da critica e pubblico come uno dei più potenti atti di resistenza musicale e civile nella storia degli Stati Uniti.

«Sono entusiasta di pubblicare il nostro ultimo spettacolo del Land of Hope and Dreams American Tour, registrato nella città natale della libertà americana, Philadelphia, USA” – dichiara Bruce Springsteen – Durante il tour, abbiamo fatto tremare tutto il Paese da un’estremità all’altra e, mentre lo facevamo, abbiamo preso posizione ovunque apertamente in difesa della nostra Costituzione, della nostra Carta dei Diritti e della nostra sacra democrazia, che sono sotto attacco da parte di un Presidente senza legge e del suo regime. È tutto racchiuso nel nostro Philadelphia Freedom Cut, spero vi piaccia».

Sul palco Roy Bittan della E Street Band (pianoforte, sintetizzatore), Nils Lofgren (chitarra, voce), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarra, voce) e Max Weinberg (batteria), insieme a Soozie Tyrell (violino, chitarra, voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (organo, tastiere, fisarmonica). A loro si sono uniti The E Street Horns and Percussion (Anthony Almonte, Barry Danielian, Eddie Manion, Ozzie Melendez, Curt Ramm) e The E Street Choir (Ada Dyer, Curtis King, Lisa Lowell, Michelle Moore). Tom Morello si è esibito con Springsteen e la E Street Band in tutti i 20 spettacoli del tour in qualità di ospite speciale.

“Bruce Springsteen and the E Street Band: Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut)” è diretto da Chris Hilson e Thom Zimny, montato da Zimny e Sam Shapiro, e prodotto da Bruce Springsteen, Jon Landau, Zimny e Adrienne Gerard. Il suono è stato mixato da Jon Altschiller e registrato da John Cooper, con il lighting design di Jeff Ravitz e Todd Ricci. Il video sarà pubblicato domani in memoria di Dave Marsh.

Questi i 7 brani del video “Bruce Springsteen and the E Street Band: Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut)” 1. War, 2. Born in the U.S.A., 3. Death to My Hometown, 4. Clampdown, 5. No Surrender, 6. Darkness on the Edge of Town, 7. Streets of Minneapolis.