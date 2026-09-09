Su Sky Crime “L’Omicidio di Charlie Kirk”, speciale per l’anniversario

Roma, 9 set. (askanews) – In occasione dell’anniversario dell’omicidio dell’attivista e opinionista statunitense Charlie Kirk che ha segnato il dibattito pubblico americano, Sky Crime presenta L’Omicidio di Charlie Kirk, uno speciale di 60 minuti in prima visione assoluta giovedì 10 settembre alle 22, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW.

Il programma offre un’analisi approfondita di un caso che ha sconvolto gli Stati Uniti e che è diventato simbolo delle tensioni politiche, mediatiche e sociali che attraversano il Paese. Lo speciale ricostruisce il delitto di Charlie Kirk con un linguaggio giornalistico rigoroso e documentato, combinando ricostruzioni cronologiche, materiali d’archivio e interviste esclusive. Oltre ai fatti di cronaca, il racconto indaga le conseguenze sociali e culturali del caso: la polarizzazione politica, il ruolo dei media nella costruzione delle narrazioni pubbliche, la diffusione della sfiducia istituzionale e l’escalation delle tensioni ideologiche.

Il docufilm, un’inchiesta pensata per chi cerca una lettura approfondita e contestualizzata di un caso che ha diviso l’opinione pubblica americana, propone inoltre contenuti esclusivi come testimonianze, materiali d’archivio e interviste con esperti che offrono chiavi interpretative per comprendere il contesto più ampio del delitto.

L’Omicidio di Charlie Kirk sarà disponibile il 10 settembre alle 22 su Sky Crime on demand e anche su Sky Documentaries ed in streaming su NOW.