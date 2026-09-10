Incidente a Napoli, ciclista muore investito da una moto

NAPOLI (ITALPRESS) – Incidente stradale mortale in Via Vespucci, a Napoli. E’ accaduto ieri sera. Un giovane di 23 anni mentre percorreva, alla guida di una moto, Via Vespucci con direzione di marcia da San Giovanni verso Piazza Municipio, con a bordo un passeggero di 24 anni, giunto all’altezza dell’intersezione con l’ospedale Loreto Nuovo, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una bici a pedalata assistita alla cui guida c’era un uomo di 64 anni. L’urto ha provocato la caduta del ciclista che ha battuto la testa sul manto stradale. La moto e’ finita invece contro un veicolo fermo sul margine destro della carreggiata. Sul posto è giunto subito il personale del 118 che ha constatato il decesso del ciclista.

Il conducente del motociclo è stato sottoposto a cure mediche presso l’ospedale del mare dove è stato poi sottoposto ad accertamenti per verificare l’eventuale stato di alterazione. Sul posto è intervenuta l’Infortunistica Stradale della polizia locale, i veicoli coinvolti nell’incidente sottoposti a sequestro e la salma del 64enne messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Mentre erano in via di ultimazione i rilievi tecnici dell’incidente, sulla carreggiata opposta, quella che da Napoli conduce verso San Giovanni si è verificato un ulteriore incidente. Una giovane ragazza, alla guida di un’auto, con a bordo altre tre ragazze, ha perso il controllo del veicolo finendo a forte velocità contro una delle palme poste ai margini della corsia riservata. L’urto di notevole entità ha provocato la caduta della palma che si è abbattuta al suolo senza ferire nessuno. Sul posto il personale del 118 che ha trasportato la conducente ed una passeggera presso l’ospedale del mare. Sul posto è intervenuto, per i rilievi tecnici, il personale della polizia locale di Napoli della Unità Scampia che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per la rimozione del tronco e la messa in sicurezza dell’area.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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