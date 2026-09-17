Europa League, oggi chi gioca? Le partite di giornata e dove vederle

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(Adnkronos) – Torna l’Europa League. Oggi, giovedì 17 settembre, tocca alle altre partite della prima giornata della fase campionato della seconda competizione europea per club, con diversi match da non perdere. Su tutti Juventus-Nec, con i bianconeri che ospiteranno a Torino la squadra olandese. In campo anche il Besiktas, che ospiterà in Turchia il Marsiglia in una delle sfide più interessanti della serata. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.
Ecco le partite di oggi, giovedì 17 settembre, in Europa League:
Alle 18:45
Ofi Creta – Hoffenheim
Levski Sofia – Salisburgo
Alle 21
Besiktas – Marsiglia
Celtic – Ferencvaros
Crystal Palace – Lech Poznan
Viktoria Plzen – Union SG
Juventus – Nec Nijmegen
Lillestrom – Torreense
Real Sociedad – Bournemouth
Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now. Besiktas-Marsiglia sarà invece trasmessa in chiaro su Tv8.
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