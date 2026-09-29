C.destra, La Russa: raggiungerà 42% e vincerà senza Vannacci

Roma, 29 set. (askanews) – “Onore al merito a Forza Italia per aver mantenuto un buon dato” in questi anni “dove è anche scomparso Silvio Berlusconi, complimenti a Tajani, la Lega ha avuto la sfortuna di imbattersi in Vannacci e ha pagato anche per un certo acceso dibattito interno, hanno tempo da qui alle elezioni, sono convinto risaliranno la corrente” ma “se i sondaggi ci danno a un passo dal 42%” e Vannacci “all’8%” “si tratterà di vedere se sono sondaggi o voti”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato da Annalisa Chirico all’ottava edizione di “The young hope” a Palazzo Wedekind a Roma.

“Sono estremamente convinto che il centrodestra supererà il 42% e vincerà senza l’aiuto di Vannacci”, ha aggiunto. Cosa farà nella prossima legislatura La Russa? “Quello che mi piace di più, politica a tempo pieno”.