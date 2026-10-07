Verstappen e un futuro alla Ferrari: “Per arrivare quinto che senso avrebbe?”

(Adnkronos) –

Nel futuro di Max Verstappen c’è la Ferrari? La risposta, almeno per il momento, è negativa. Il pilota della Red Bull, fresco vincitore del Gp del Bahrain, ha parlato, a pochi giorni dalla gara in programma a Singapore il prossimo weekend, della possibilità di unirsi, in futuro alla Rossa, ma senza mostrare grande entusiasmo: “Voglio solo vincere”, ha detto in un’intervista a Press Association, “Non sono un tipo nostalgico. Ho assolutamente molto rispetto per il marchio Ferrari. Ma se questo significa impegnarsi totalmente e guidare per il 5° o 6° posto, che senso ha?”.

Verstappen ha firmato da poco il rinnovo con la Red Bull fino al 2030: “Sono molto orientato ai risultati e ho già vinto molto con questa squadra. La Red Bull per me è una seconda famiglia e la sfida di ricostruire tutto mi spinge ad andare avanti”, ha dichiarato l’olandese, “ho prolungato il mio impegno per qualche altro anno, poi valuterò di nuovo la situazione e mi chiederò: ‘Posso dedicarmi al 100%?’ Se la risposta è no, o se ci sono altre cose interessanti che meritano più tempo, allora forse non continuerò a correre”.

Verstappen ha poi parlato dell’addio di Christian Horner alla Red Bull: “Mi piace come stanno andando le cose ora, è tutto meno stressante”. Nessun pensiero però sul futuro del suo ex team principal: “Non voglio sembrare scortese, ma non è un mio problema né una mia preoccupazione. Ha dimostrato di aver fatto un buon lavoro e se dovesse esserci una buona opportunità sono sicuro che tornerà”.