Francia, Macron: chi ha distrutto e saccheggiato “sarà punito”

Roma, 17 ott. (askanews) – Quelli che hanno “distrutto” e “saccheggiato” durante le manifestazioni contro il caro vita in Francia saranno “perseguiti e puniti” e il Paese farà “fronte comune contro i seminatori di caos, che non mirano ad altro che ad abbattere le nostre istituzioni”. Lo ha scritto sui suoi profili social il presidente francese, Emmanuel Macron.

“Faremo tutti fronte comune contro i seminatori di caos, che non mirano ad altro che ad abbattere le nostre istituzioni e impediscono a chi esprime pacificamente le proprie rivendicazioni di farlo”, ha aggiunto.