BYD Shark ottiene le 5 stelle Euro NCAP

ROMA (ITALPRESS) – BYD SHARK, il pickup Super Hybrid con tecnologia DMO, ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, il massimo riconoscimento assegnato dall’ente indipendente europeo per la sicurezza dei veicoli. Il risultato, si legge in una nota, conferma “l’impegno di BYD nello sviluppo di modelli che combinano sicurezza, prestazioni ed efficienza, per di più in un modello con telaio a longheroni”.

Presentato al Salone dell’Auto di Parigi, BYD SHARK ha registrato risultati positivi in tutte le principali aree di valutazione: 82% nella protezione degli occupanti adulti, 86% nella protezione dei bambini, 74% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada e 87% nei sistemi di assistenza alla sicurezza.

Nei crash test, Euro NCAP ha evidenziato la protezione offerta negli impatti frontali e laterali, con particolare riferimento alla sicurezza dei bambini. Tra le dotazioni valutate positivamente figura anche il sistema di rilevamento della presenza di minori a bordo.

Risultati di rilievo anche per i sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica di emergenza (AEB), efficace nel rilevamento di veicoli, ciclisti e motociclisti, il mantenimento della corsia e l’assistenza intelligente alla velocità.

Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, ha dichiarato: “Con oltre 120.000 ingegneri impegnati in ricerca e sviluppo, BYD lavora costantemente per trasformare l’innovazione tecnologica in soluzioni concrete per i clienti. Le 5 stelle Euro NCAP di SHARK dimostrano la nostra capacità di integrare sicurezza, tecnologia e prestazioni anche in un pickup, offrendo il comfort di un SUV, versatilità su strada e in fuoristrada”.

Con SHARK, BYD raggiunge 9 modelli premiati con le 5 stelle Euro NCAP dal suo ingresso nel mercato europeo nel 2022, consolidando i risultati già ottenuti da modelli come DOLPHIN SURF, SEAL U, SEAL U DM-i e SEALION 7.

Tecnologia Super Hybrid DMO: prestazioni e versatilità Progettato per rispondere sia alle esigenze professionali sia a quelle del tempo libero, BYD SHARK abbina la praticità di un pickup a doppia cabina, con cinque posti, al comfort e alle tecnologie tipiche della gamma BYD. Il telaio a longheroni garantisce prestazioni solide in tutte in tutti i terreni e in tutte le condizioni.

Il sistema Super Hybrid DMO combina un motore turbo benzina da 1,5 litri con due motori elettrici, per una potenza complessiva di 436 CV e 650 Nm di coppia. La Blade Battery da 32,2 kWh, integrata nel telaio attraverso la tecnologia Cell-to- Chassis, contribuisce alla sicurezza strutturale del veicolo e consente fino a 90 km di percorrenza in elettrico. L’autonomia combinata raggiunge i 675 km.

– Foto ufficio stampa BYD –

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