Fiat Multiplina protagonista al Salone dell’Auto di Parigi

ROMA (ITALPRESS) – Al Salone dell’Auto di Parigi, MULTIPLAY è stata protagonista con la sua interpretazione “3-in-1” della mobilità familiare. Al suo fianco, Multiplina ha attirato l’attenzione proponendo un approccio diverso al futuro della mobilità. Insieme, i due concept hanno esplorato nuove possibilità in termini di versatilità e libertà di utilizzo, ciascuno da una prospettiva differente. Se MULTIPLAY esplora il modo in cui un unico veicolo può adattarsi a esigenze diverse, Multiplina punta invece a massimizzare lo spazio e la praticità quotidiana in dimensioni estremamente compatte. Concepita come l’anello di congiunzione tra Topolino e un’automobile tradizionale, combina la praticità di quattro posti, dimensioni contenute e una mobilità completamente elettrica. FIAT aveva già anticipato questa visione a giugno, collocando Multiplina all’interno del proprio più ampio ecosistema dedicato alla micromobilità, insieme a Topolino e TRIS. Multiplina trae ispirazione da una delle vetture più ingegnose della storia di FIAT: la FIAT 600 Multipla del 1956.

Il legame non nasce dalla volontà di ricreare il passato, ma di riportarne nel presente la filosofia originaria: massimizzare lo spazio e la funzionalità riducendo al minimo gli ingombri. La 600 Multipla originale riusciva ad accogliere sei persone in appena 3,5 metri; Multiplina reinterpreta oggi quello stesso approccio, che mette le persone al centro, declinandolo in un nuovo contesto di mobilità. Il legame con il modello storico emerge anche nel design: dal parabrezza avanzato alla carrozzeria bicolore, fino al caratteristico “baffo” anteriore e al trattamento delle prese d’aria posteriori, tutti elementi reinterpretati secondo il linguaggio contemporaneo di FIAT.

Con una lunghezza di 3,04 metri, una larghezza di 1,40 metri e un’altezza di 1,53 metri, Multiplina riesce ad accogliere quattro persone in un veicolo dalle dimensioni estremamente compatte.

La sua architettura completamente elettrica da quadriciclo pesante L7 permette a Multiplina di esplorare uno spazio di mobilità compreso tra Topolino e un’automobile tradizionale: più spazio e versatilità rispetto a un veicolo urbano ultracompatto, mantenendo al tempo stesso la semplicità e la compattezza tipiche di un quadriciclo.

Pensato per gli spostamenti casa-lavoro, per accompagnare i figli a scuola, per le commissioni e per i brevi tragitti quotidiani, il concept esplora quella che FIAT definisce la categoria del “Multi-Purpose Quadricycle”: la praticità di quattro posti racchiusa in circa tre metri.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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