Estate, Basilicata regina delle prenotazioni online

Estate 2024, la Basilicata regina delle prenotazioni online per ombrelloni e lettini, con un incremento del 98% rispetto al 2023

La Basilicata regina delle prenotazioni online per ombrelloni e lettini, con un incremento del 98% rispetto al 2023. Questo è il dato diffuso da Spiagge.it, la piattaforma leader per la prenotazione online di posti in spiaggia tramite app mobile e sito web. Con più di 2.000 strutture affiliate (su un totale di 7.173 in Italia), lo scorso anno Spiagge.it ha registrato 230.000 download dell’app mobile e più di 500mila prenotazioni totali.

Un trend in crescita in tutta Italia con Lazio (96%) e Marche (89%) al secondo e terzo posto per numero di prenotazioni online. Il dato nazionale evidenzia un aumento del 35% delle prenotazioni. La finestra media di prenotazione è di 29 giorni e la durata media del soggiorno di 2,6 giorni. L’aumento è da attribuirsi principalmente agli utenti che hanno iniziato a utilizzare la piattaforma a partire dal primo semestre 2024, che rappresentano il 63% dell’aumento totale. Il restante 37% dell’incremento si deve agli utenti abituali, che hanno aumentato le loro prenotazioni del 13% rispetto all’anno scorso.

Promettenti i numeri per le prenotazioni da parte dei giovani italiani. La digitalizzazione del servizio strizza l’occhio soprattutto a Millennials e Gen Z (dal 1981 al 2000) che utilizzano ed apprezzano il servizio online di prenotazione. I dati raccolti da Spiagge.it nel 2023 riportavano un 60% del volume di giovani acquirenti (dato oggi sceso al 50%) contro la fascia over 55 che era solo il 19% (oggi cresciuta però al 30%).

Sempre più persone desiderano assicurarsi il proprio posto con largo anticipo, tanto da prenotare già da inizio anno. In generale, Spiagge.it conferma un progressivo aumento nel tempo dell’acquisto online di questa tipologia di servizio. Acquisto un tempo spesso demandato alla relazione diretta dal vivo presso lo stabilimento balneare durante il periodo di soggiorno. «Le ragioni di questa crescita sono da ritrovare anche nel cambiamento avvenuto nelle scelte e nelle modalità di acquisto dei turisti. Sempre più digitali e contestualmente di gestori più propensi a offrire soluzioni smart ed efficienti» spiega Gabriele Greco, CEO di Spiagge.it. «Italiani e stranieri sono sempre più esigenti. Grazie alla piattaforma comparano i prezzi, cercano le foto delle strutture e i servizi a disposizione. Selezionano dalle mappe digitali la posizione desiderata per il proprio ombrellone, scelgono sdraio o lettini e concludono subito il pagamento online» conclude Greco.

Molti i turisti stranieri. Il 43% delle prenotazioni totali ricevute proviene dai forestieri che scelgono come mete predilette la Costiera Amalfitana per il 93% e le spiagge del Friuli Venezia Giulia per il 66%. Il restante 57% delle prenotazioni arriva da turisti italiani che riservano il proprio ombrellone in località marittime della loro regione di appartenenza o che organizzano la loro vacanza estiva in altre località. Le località più amate dai turisti del Bel Paese, secondo i dati di questi primi mesi del 2024, invece sono Grado (6%) e Jesolo (5%) in Veneto, Diano Marina (4%) in Liguria e Marina di Ugento (4%) in Puglia.

Tra le mete più ambite della Basilicata marittima secondo Spiagge.it Maratea, la perla della regione. Con i suoi 32 chilometri di costa nel golfo di Policastro, offre scenari spettacolari e acque cristalline. Le spiagge sabbiose si mescolano ai faraglioni e alle grotte. I tramonti che sono lasciano senza fiato. Marina di Maratea inoltre è stata insignita più volte delle Bandiere Blu e Verde per qualità delle acque e dei servizi destinati ai più piccoli. Quasi a pari merito Metaponto, sulla costa ionica.

L’aspra e selvaggia bellezza del Metaponto che circonda il litorale con una ricca vegetazione a macchie, fa del posto la meta ideale per i gruppi viaggio composti da famiglie, bambini e anziani. Comitive che vogliono godersi il mare, il riposo ma anche lunghe passeggiate in quella che sembra un’isola deserta. Inoltre, la zona offre una varia quantità di strutture balneari e servizi di ricezione adatti a turisti esigenti in cerca di comodità e di attività da svolgere. Non di meno, un tuffo nella cultura con la presenza del Parco e il Museo Archeologico di Metaponto.

Guardando ai costi medi degli stabilimenti balneari italiani, per un ombrellone e due lettini la Campania, con la sua costiera Amalfitana, è la più cara (fino a 140,00 euro a Salerno). Si rendono più accessibili le regioni quali la Sardegna 51,00 euro, la Sicilia 35,00 euro e la Puglia 34,00. Calabria, Veneto e Abruzzo si confermano le regioni più economiche, dove per un ombrellone e due lettini i prezzi variano da 13,00 a 16,00 euro. Anche la Basilicata si attesta tra le regioni a costi contenuti, in media nella bassa stagione i prezzi variano tra i 12–15 euro al giorno con qualche incremento nel mese di agosto. In Abruzzo, la zona litorale di Chieti registra un picco minimo nazionale di 7,00 euro. In generale, rispetto al 2023, non si registrano significativi aumenti di prezzo medio per il primo semestre dell’anno.