Angela Buccico, una carriera di famiglia e tanta passione per il suo lavoro

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Chi è Angela Buccico, che viaggiava assieme a Carlo Arnulfo a bordo dell’ultraleggero scomparso nei cieli della Calabria all’indomani di ferragosto

Aveva ottenuto il più alto punteggio tra i partecipanti alla sessione di esame di avvocato e iniziato a collaborare con studi legali sia italiani che internazionali. Un segno da non sottovalutare anche osservando ciò che diventata la sua carriera nel corso degli anni.

Angela Buccico, primogenita di Emilio Nicola (ex sindaco di Matera, ex componente del Csm e figura di grande importanza nella comunità materana) e sorella di Annamaria (impegnata in studio a Matera con il padre) e Rocco (attuale vicesindaco e assessore all’ambiente della giunta Nicoletti) si occupa oggi di contenzioso e stragiudiziale con incarichi che la vedono anche nelle vesti di arbitro in materie contrattuali e appalti privati. È membro, inoltre, della scuola di Alta Formazione Avvocati.

UNA CARRIERA NATA A MATERA E CRESCIUTA A ROMA

Una carriera, la sua, che si formata e arricchita anche nel corso degli anni trascorsi a Roma dove era arrivata tanti anni fa e dove viveva ancora. Quello con la legge e il diritto è un legame che la famiglia Buccico ha da sempre e che il padre Emilio Nicola ha trasmesso alle due figlie femmine. Lo conferma la straordinaria reputazione di cui gode lo studio che si trova nel cuore del centro storico materano e che è impegnato sempre su fronti giudiziari molto importanti.

Il legame con la sua città è sempre rimasto forte, così come con la sua famiglia che periodicamente incontrava tornando da Roma.

Anche se la sua carriera, infatti, si era sviluppata lontano da casa, come ogni materano anche in questo caso il ritorno nel luogo d’origine è sempre stato un momento importante, segno di un rapporto molto forte che supera anche il tempo che passa.

A bordo del velivolo partito da capo d’Orlanndo domenica mattina, era di ritorno verso Sibari punto di riferimento da tempo della famiglia Buccico nel corso delle tante stagioni estive.

La notizia della scomparsa dell’aereo su cui si trovava ha fatto il giro della città dove in poche ore si è diffusa la voce di quello che era accaduto e l’apprensione per la sorte dei due che si trovavano a bordo dell’ultraleggero.

LA FAMIGLIA BUCCICO, LE RADICI DI ANGELA

La famiglia Buccico, a Matera, infatti è un nome che appartiene alla storia della città sia dal punto di vista politico che comunitario e che ha segnato momenti importanti della storia degli ultimid decenni.

Suo padre Emilio Nicola, avvocato tra i più qualificati ed esponente politico, è stato sindaco di Matera dal 2007 al 2009 e membro del Csm nel 2002, come componente laico.

A Matera sono storici i suoi comizi sia quando svolgeva incarichi istituzionali che nel corso di campagne elettorali degli ultimi anni in cui la sua voce è sempre stata considerata riferimento per l’opinione pubblica.

Unico in grado di riempire le piazze della città ha sempre usato una profonda ironia mista a grande cultura per confrontarsi con gli avversari.

Grande la sua passione per la letteratura, in particolare la saggistica e le edizioni rare che si procura frequentando le librerie più importanti quotate d’Italia.

IL LEGAME CON LA CITTÀ DI MATERA

Nel 2006, a conferma del suo legame con la storia di Matera, ha scritto il libro “Soprannomi, tracce di storia materana” edito da Antezza. Il libro fu stampato in mille esemplari contrassegnati a mano in numeri arabi e 100 esemplari con numeri romani. Il testo di piacevole lettura ha ripercorso al storia della città non solo attraverso le vicende delle famiglie materane ma anche grazie ai soprannomi che spesso ne indicavano caratteristiche personali o professionali.

Proprio il legame con Matera infatti ha reso ancora più appassionata la sua voglia di raccontarla anche attraverso quella che sembra cronaca minima ma che in realtà restituisce il volto di un luogo unico con la sua storia fatta di riscatto perenne.

La sua conoscenza della storia della città è stringente e mai episodica, fatta di elementi che si ritrovano spesso in testi e saggi.

In questo modo ama raccontare la città di Matera anche a chi non ne conosce bene sia i vizi che le virtù.