Ultraleggero scomparso, ricerche concentrate nell’area di Fuscaldo

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Si stringe il cerchio delle ricerche dell’ultraleggero scomparso con a bordo Angela Buccico e Carlo Arnulfo, i soccorritori si sono concentrati nell’area attorno a Fuscaldo

FUSCALDO – Le ricerche del TecnamP2008, l’ultraleggero scomparso domenica con a bordo i due avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55, entrano in una fase più circoscritta. Dopo giorni di operazioni senza esito, l’ulteriore elaborazione dei dati provenienti dalle celle telefoniche ha indirizzato le squadre verso l’area montana compresa tra Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli, sull’Alto Tirreno cosentino. Le attività restano coordinate dalla Prefettura di Cosenza, dove ieri si è svolta anche una nuova riunione operativa per definire le modalità d’intervento.

Un elemento ritenuto utile arriva dai riscontri effettuati con la strumentazione Imsi Catcher, utilizzata per individuare una possibile area nella quale concentrare le verifiche attraverso l’analisi dei segnali telefonici. Non si tratta di una localizzazione puntuale del velivolo, ma di indicazioni che hanno consentito di restringere progressivamente il raggio delle ricerche verso le zone interne. Sul terreno e dall’alto operano Vigili del fuoco, Aeronautica militare, Capitaneria di porto e Dipartimento della Protezione civile, sotto il coordinamento della Prefettura. Parallelamente proseguono i controlli sul mare. A pattugliare il tratto tra la costa calabrese e le isole Eolie sono stati impiegati anche due elicotteri: uno della Guardia di finanza e uno della Guardia costiera, entrambi decollati da Lamezia Terme.

Il Tecnam era partito domenica mattina da Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso la Calabria. A bordo c’erano Arnulfo, pilota con una lunga esperienza di volo, si sostiene, e la collega Buccico. L’aereo non è mai arrivato a destinazione e da allora non risultano contatti con i due occupanti. Alla Fly Roma, scuola di volo frequentata da Arnulfo, la scomparsa ha suscitato forte apprensione. Il presidente Italo Marini descrive il legale come un pilota di grande esperienza: «Stiamo parlando di un pilota esperto ed estremamente prudente». E aggiunge: «Carlo ha un’esperienza di volo di oltre 30 anni, ha il brevetto per condurre non solo aerei, ma anche elicotteri. E prima di ogni decollo adottava tutte le misure di sicurezza, compreso il giubbotto salvagente».

Anche Andrea Alessandrini, che con Arnulfo condivide la passione per il volo, aveva avuto sue notizie prima della partenza. «Mi ha scritto alle 7,30 per dirmi che era in partenza da Capo d’Orlando. E che in tarda mattinata sarebbe atterrato qui alla Fly Roma», ha riferito. Lo stesso Alessandrini ha sottolineato il profilo prudente dell’avvocato: «Carlo non è un pilota spericolato. L’unica cosa che sappiamo è che durante il tragitto tra Capo d’Orlando e Sibari ha incontrato una perturbazione: potrebbe aver perso l’orientamento. Confidiamo nella sua grande esperienza come pilota e speriamo per il meglio».

Proprio la ricostruzione della rotta rimane uno dei punti centrali dell’attività investigativa e di soccorso. Diversi elementi raccolti nelle ultime ore vengono sottoposti a verifica. Ma allo stato non consentono di stabilire cosa sia accaduto al velivolo. Né se l’eventuale emergenza si sia verificata sul mare o dopo l’avvicinamento alla costa calabrese. Le ipotesi circolate sulla dinamica non hanno finora trovato una conferma ufficiale.

A Fuscaldo, intanto, il sindaco Giacomo Middea ha rivolto un appello ai cittadini che conoscono le zone montane, in particolare associazioni venatorie e cacciatori, affinché possano mettere la loro conoscenza del territorio a disposizione delle autorità, senza però intralciare le operazioni. «Diamo una mano senza essere d’intralcio alle squadre di soccorritori. Chiunque fosse in grado di fornire informazioni utili per questa ricerca è invitato a contattare immediatamente le autorità preposte», ha affermato Middea.

Il primo cittadino ha ribadito che ogni eventuale collaborazione dovrà avvenire esclusivamente sotto il coordinamento delle squadre operative: «Ogni eventuale attività dovrà naturalmente essere svolta in stretto coordinamento con chi dirige le operazioni, seguendo scrupolosamente le indicazioni ricevute ed evitando iniziative autonome che potrebbero ostacolare le ricerche o mettere a rischio altre persone». L’attenzione è ora concentrata sui rilievi a monte di Fuscaldo, con controlli nei boschi, sui sentieri e nelle aree più difficili da raggiungere, senza abbandonare il fronte marittimo. Finora le operazioni non hanno dato esito.