Lamezia, sindacato Fsp: «plauso al poliziotto che ha salvato il turista»

Il sindacato Fsp loda l’intervento del vice sovrintendente Walter Lento e chiede un riconoscimento per il poliziotto, sottolineando l’importanza di azioni come questa.

LAMEZIA TERME- Un turista tedesco, lo scorso 17 ottobre 2024, ha improvvisamente accusato un malore mentre si trovava nell’area nell’area del check-in dell’areoporto di Lamezia Terme. Un poliziotto in servizio presso la Polizia di Frontiera Aerea, il vice sovrintendente Walter Lento, ha notato turista tedesco crollare improvvisamente a terra e ha attivato immediatamente i protocolli di emergenza. Sul fatto è intervenuto Rocco Morelli, segretario Provinciale Generale del sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro.

«ll Sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro esprime le più vive congratulazioni al Vice Sovrintendente Walter Lento. L’intervento tempestivo e risolutivo che ha permesso di salvare la vita a un passeggero colpito da una grave crisi epilettica. Grazie alla prontezza e alla grande professionalità del collega Lento, che – scrive Morelli- ha immediatamente seguito i protocolli d’emergenza. Posizionando l’uomo su un fianco e monitorando attentamente le sue vie respiratorie, è stato possibile gestire con successo una situazione critica. Scongiurando conseguenze ben più gravi. Il passeggero, un turista tedesco, dopo aver ricevuto le cure mediche del caso, ha potuto lasciare l’aeroporto senza ulteriori complicazioni».

«Questo episodio – sottolineano dal sindacato Fsp- sottolinea ancora una volta l’impegno e la dedizione che i nostri agenti dimostrano quotidianamente sul campo, anche di fronte a emergenze sanitarie. Esprimo il mio personale apprezzamento per il collega Lento, agli altri colleghi ed al Dirigente della Polaria di Lamezia Terme. La cui prontezza di riflessi e alta competenza sono state determinanti nel salvare una vita». Ha dichiarato Rocco Morelli, Segretario Provinciale e Generale del Sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro.

Auspichiamo che i vertici dell’Amministrazione prendano in seria considerazione un giusto riconoscimento premiale per il Vice Sovrintendente Lento. E, gli altri colleghi a supporto, nonché il Dirigente della Polaria, che meritano di essere elogiati e valorizzati per l’importanza dell’intervento compiuto. Il loro gesto è un esempio di come la Polizia di Stato non sia solo garanzia di sicurezza, ma anche di umanità e protezione della vita umana». Ha concluso il segretario provinciale del sindacato Fsp sull’intervento del poliziotto.