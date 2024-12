Tragedia nella notte a Catanzaro, morto in un incidente un 15enne

1 minuto per la lettura

Tragedia nella notte a Catanzaro, in un incidente stradale è morto un giovane di appena 15 anni, altri 6 sono rimasti feriti

CATANZARO – Tragedia nella notte a Catanzaro dove un giovane è morto e altri 6 sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in località Piterà al km 14 della Strada Statale 109 della Sila. Nell’incidente sono due le vetture coinvolte che si sono scontrate frontalmente: una Audi A4 ed una Lancia Y.

A perdere la vita nell’incidente stradale un giovane di soli 15enne che viaggiava a bordo della Lancia Y mentre sono feriti con politraumi vari altri 6 giovani tra cui il conducente dell’Audi. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro che hanno provveduto ad estrarre i feriti e ad affidarli al personale sanitario del Suem118 per le cure del primo soccorso e il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera. Secondo una prima ricostruzione i giovani a bordo della Lancia viaggiavano in direzione Catanzaro dove erano diretti in un locale per trascorrere la serata.

Al contempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito e le vetture mentre i carabinieri giunti sul posto per gli adempimenti di competenza hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità nell’incidente a carico dei conducenti dei due veicoli. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso al transito in entrambe le corsie sino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.