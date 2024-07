Magna Graecia Film Festival 2024: Jerry Calà sarà premiato con la Colonna d’Oro

2 minuti per la lettura

Magna Graecia Film Festival 2024: Jerry Calà riceverà la Colonna d’Oro come riconoscimento alla carriera.

La ventunesima edizione del Magna Graecia Film Festival, in programma nel capoluogo calabrese dal 27 luglio al 4 agosto, si arricchisce di un altro nome prestigioso. Jerry Calà, noto attore e regista, riceverà la Colonna d’Oro come riconoscimento alla carriera.

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL 2024

L’evento, diretto da Gianvito Casadonte, vedrà la partecipazione di numerosi volti noti del cinema internazionale e nazionale. Il parterre del festival, già ricco di nomi illustri come tra cui Kevin Costner, Tim Robbins, Ashley Judd, Claudio Bisio, Raoul Bova, Clara Soccini, si arricchisce ulteriormente con la presenza di Calà. Durante l’evento, l’attore ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera in una conversazione con Antonio Capellupo, responsabile delle sezioni Opere Prime e Documentari del festival. Questo prestigioso riconoscimento a Jerry Calà non solo celebra una carriera straordinaria, ma conferma anche l’importanza del Magna Graecia Film Festival come vetrina di eccellenza per il cinema italiano e internazionale. Il pubblico di Catanzaro e i numerosi ospiti attesi potranno così omaggiare un artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico italiano.

Il Magna Graecia Film Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo, Calabria Film Commission e Comune di Catanzaro, in collaborazione con Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro il Cancro. Le Colonne d’Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal brand GB Spadafora.

CARRIERA JERRY CALÀ

Calogero Calà, in arte Jerry, ha alle spalle una carriera ricca e variegata. Dopo gli esordi come cabarettista con il gruppo dei “Gatti di Vicolo Miracoli”, ha raggiunto la fama con i film “Arrivano i gatti” e “Una vacanza bestiale” (entrambi del 1980). Il successo è stato consolidato grazie alle collaborazioni con il regista Carlo Vanzina in pellicole come “Vacanze di Natale”, “Sapore di mare”, “Vacanze in America” e “Yuppies”.

La carriera di Calà non si è fermata al grande schermo. Ha riscosso successo anche in televisione con miniserie come “Yesterday Vacanze al mare” e “Anni ’60”, oltre alla popolare serie “Professione Vacanze”. Come regista, ha firmato film come “Chicken Park”, “I ragazzi della Notte”, “Gli inaffidabili”, “Vita smeralda”, “Torno a vivere da solo” e il recente “Chi ha rapito Jerry Calà?”.