Cetraro, rubate 25 telecamere di sorveglianza

CETRARO (COSENZA) – Nuovo allarmante episodio di criminalità a Cetraro: 25 telecamere di videosorveglianza sono state rubate in diverse zone strategiche, mettendo a rischio la sicurezza pubblica in aree altamente sensibili. Le telecamere sono state sottratte nei pressi del porto cittadino, sul lungomare Lampetia, dove si trovano numerosi lidi balneari e attrazioni ricreative in preparazione per la stagione estiva, e anche nelle vicinanze dell’ospedale Iannelli.

Questo furto rappresenta un grave attacco alla sicurezza della comunità locale, lasciando scoperte zone di fondamentale importanza. Le autorità competenti, compresa la locale stazione dei carabinieri stanno conducendo approfondite indagini su questo episodio, che non è il primo. Secondo le prime analisi, il furto sarebbe avvenuto all’inizio della settimana e potrebbe essere collegato all’organizzazione criminale attiva nella zona. Questo affronto alle istituzioni potrebbe indicare un’escalation delle attività criminose da parte di gruppi organizzati.

Questo furto ha destato nuova preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, poiché le zone interessate sono importanti per la sicurezza e il turismo di Cetraro: In particolare, le telecamere rubate sono state divelte dai muri dell’ex hotel “La Perla”, diventato un bene dello Stato e gestito dal Comune, e dalle strutture lungo il lungomare di Lampetia, area di alta vocazione turistica, nonché dalle vicinanze dell’ospedale cittadino.