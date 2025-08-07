In ospedale per un panino coi broccoli: sospetto botulino a Diamante

1 minuto per la lettura

Due ragazzi di 17 anni ricoverati in ospedale a Cosenza per un’intossicazione alimentare dopo aver mangiato panino con broccoli a Diamante

DIAMANTE – Vacanza finita in ospedale per due ragazzi di 17 anni, ricoverati in terapia intensiva all’Annunziata di Cosenza con sintomi compatibili con una grave intossicazione alimentare. Secondo le prime ricostruzioni, i due adolescenti avrebbero consumato panino con broccoli di rapa acquistati da un ambulante a Diamante, prima di accusare disturbi che hanno richiesto il trasporto d’urgenza in ospedale.

Il sospetto principale è il botulismo alimentare, una patologia rara ma estremamente pericolosa, un batterio che può svilupparsi in alimenti conservati in modo inadeguato. I giovani avrebbero iniziato a manifestare sintomi, tra cui nausea, vista offuscata e difficoltà respiratorie, alcune ore dopo il pasto. Le loro condizioni sono ritenute serie ma stabili, e al momento sono monitorate costantemente dal personale del reparto di terapia intensiva, dove si trovano ricoverati per ricevere tutte le cure necessarie.

La struttura ospedaliera cosentina è tra le più attrezzate della regione per la gestione di intossicazioni gravi e patologie infettive complesse. Nel frattempo, le autorità sanitarie hanno avviato accertamenti mirati per individuare la fonte esatta dell’intossicazione. In particolare, si sta cercando di identificare il venditore ambulante e verificare la provenienza e le modalità di conservazione dei cibi somministrati.