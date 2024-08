Bomba d'acqua a Cosenza, un fiume sul centro cittadino

1 minuto per la lettura

COSENZA – Una vera e propria bomba d’acqua quella che è caduta nelle scorse ore su Cosenza. Un acquazzone estivo di breve durata ma assolutamente intenso e che ha creato non pochi grattacapi in città e nel suo hinterland. Qualche grata, per esempio, non ha retto l’imponente quantità d’acqua caduta giù all’improssivo e quindi si sono creati in qualche zona della città degli allagamenti che, per quanto non abbiano creato grosse difficoltà alla circolazione automobilistica, altrettanto non si può dire per chi, in quelle ore, si ritrovava in pieno centro cittadino impegnato nello shopping.

Il salotto buono della città, il centro cittadino, Corso Mazzini, non ha fatto eccezione e per qualche ora si è assistito a un fuggi fuggi generale in cerca di un riparo e soprattutto che il tempo tornasse al bello. Nel video sopra, pubblicato sulla bacheca facebook di Roberta Rendace, si vede proprio il fiume d’acqua che ha attraversato Corso Mazzini e molti passanti che, abbandonati i tavolini dei locali del centro di Cosenza, hanno cercato rifugio nei negozi. La situazione è poi tornata alla normalità nel giro di qualche ora.