Maltempo, situazione drammatica a Carolei, due frazioni isolate

CAROLEI – «Situazione drammatica a Piè la Terra, stiamo intervenendo, ma la situazione resta drammatica».
A renderlo noto è l’amministrazione comunale di Carolei in riferimento alla frazione di Piè la Terra. Ma le piogge abbondanti di questi giorni hanno duramente colpito molte zone di Carolei, provocando smottamenti, frane e intralcio alla viabilità.
L’amministrazione sottolinea la presenza sul territorio di «tantissime frane, alcune delle quali hanno isolato intere zone».
Il primo cittadino Francesco Iannucci ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. «Molte zone non sono raggiungibili dagli scuolabus – si legge ancora nella nota – e altre sono a rischio frana».
Inviate diverse squadre per liberare le strade delle frazioni di Piè la Terra e Cardili, rimaste completamente isolate, e sono previsti interventi anche a Lacconi e Treti. In via precauzionale, è stata fatta sgomberare un’abitazione di Piè la Terra, sulla cui strada si sono verificati smottamenti, frane e caduta di un lampione. L’unica strada alternativa, percorribile a piedi, è sita in via Mezza Costa, ma è da tempo interessata anch’essa da una frana.
Transennata la strada principale, tutti i residenti sono stati invitati a spostare le auto presso l’area delle vasche denominata Qualjie.
Il sindaco Iannucci ha allertato la protezione civile regionale chiedendo l’intervento di mezzi.
