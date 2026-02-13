Maltempo, situazione drammatica a Carolei, due frazioni isolate

Il primo cittadino Francesco Iannucci ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. «Molte zone non sono raggiungibili dagli scuolabus – si legge ancora nella nota – e altre sono a rischio frana».

Inviate diverse squadre per liberare le strade delle frazioni di Piè la Terra e Cardili, rimaste completamente isolate, e sono previsti interventi anche a Lacconi e Treti. In via precauzionale, è stata fatta sgomberare un’abitazione di Piè la Terra, sulla cui strada si sono verificati smottamenti, frane e caduta di un lampione. L’unica strada alternativa, percorribile a piedi, è sita in via Mezza Costa, ma è da tempo interessata anch’essa da una frana.