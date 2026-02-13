Maltempo, frane e smottamenti: chiuse alcune strade nel Cosentino

2 minuti per la lettura

Gravi disagi nel Cosentino a causa del maltempo: strade chiuse al traffico a causa di frane, smottamenti, allagamenti e crolli

Una tempesta si è abbattuta sulla Calabria, abbondanti precipitazioni nella notte tra il 12 e il 13 febbraio hanno causato gravi disagi alla popolazione. Frane, smottamenti e allagamenti e cadute di alberi, hanno reso impraticabili alcune strade, attualmente chiuse al traffico.

Nel Cosentino, a causa del maltempo in corso, chiusi per frane diversi tratti stradali, a partire la Ss107 “Silana Crotonese” al km 37,300, in entrambe le direzioni, a Rovito, a causa di due alberi caduti. Nella zona di Rovito e Tessano inoltre, alcune strade risultano completamente allagate impraticabili. Poco prima dello svincolo per Pianette di Rovito, in direzione nord, una frana ha invaso una carreggiata, rimasta coinvolta un’auto che si è ribaltata su un fianco. Anche la Ss19 “Delle Calabrie” dal km 290,000 al km 292,000, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Rogliano risulta interrotta. Sempre all’altezza di Rogliano, lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, poco prima dello svincolo per la stazione di servizio in direzione sud, rallentamenti per frana.

Bloccata da un imponente albero caduto e che occupa entrambe le carreggiate, chiusa la Ss278 “Di Potame” al km 13,300, in entrambe le direzioni, a Potame. A Pedace una grossa frana ha coinvolto diverse auto, rimaste bloccate, in corso Garibaldini. Strade bloccate per frane anche a Marzi, Marano, Dipignano. Nella frazione di Dipignano e più precisamente a Molino Irto, il fiume in piena ha causato smottamenti.

E’ un quadro drammatico che riferisce Anas, impegnata nella messa in sicurezza delle strade, aggiungendo che, sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, è stato chiuso per allagamento un tratto sulla statale 18 “Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, al km 294,800. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Lungo la costa tirrenica gravi disagi registrati anche a Sanlucido dove molte abitazioni risultano allagate. Mentre a Paola risulta allagata la zona del Parco Mediterraneo.

Gravi disagi anche a Rende dove nel centro storico le abitazioni sono rimaste senza elettricità. Strade allagate inoltre, nella zona industriale. Registrati diversi allagamenti anche a Mendicino.

Non è escluso il centro cosentino dai gravi disagi a causa del maltempo. Viale Cosmai, al confine tra Rende e Cosenza, risulta completamente allagato e chiuso al traffico. Frane e strade bloccate anche nei pressi di Donnici e Sant’Ippolito. Nel centro storico di Cosenza

*articolo in aggiornamento*