Aperinchiostro: presentazione del libro “Dimenticami dopodomani”

Terzo ed ultimo appuntamento della rassegna culturale Aperinchiostro: presentazione de libro “Dimenticami dopodomani” di Andrea Di Consoli.

Il 18 luglio alle ore 18.30, presso il suggestivo Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, si terrà il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna culturale Aperinchiostro. Questo evento, ideato dalla consigliera delegata alla cultura del Comune di Cosenza, Antonietta Cozza, rappresenta una straordinaria occasione per unire letteratura e musica in un contesto ricco di storia e bellezza. Aperinchiostro non è soltanto un’opportunità per scoprire nuovi romanzi, ma anche un momento di profonda riflessione e condivisione artistica. La rassegna si è distinta per la capacità di creare serate di cultura e intrattenimento, dove i partecipanti possono immergersi in esperienze emotive e intellettuali uniche.

APERINCHIOSTRO: LIBRO “DIMENTICAMI DOPODOMANI”

Protagonista di questa serata conclusiva sarà “Dimenticami dopodomani” di Andrea Di Consoli, un’opera inclassificabile ed edita da Rubbettino. Il libro sarà presentato con la partecipazione di Daniel Cundari, accompagnato dalle evocative note musicali di Sasà Calabrese. “Dimenticami dopodomani” è un’opera che sfugge alle categorizzazioni tradizionali: forse una raccolta di poesie, probabilmente un libro di racconti in forma poetica, ma che alla fine lascia il lettore con la sensazione di aver letto un romanzo. Un romanzo sentimentale e viscerale che racconta la vita di un uomo del Sud ormai adulto, dilaniato da nostalgie, sensi di colpa, desideri e paure.

Andrea Di Consoli esplora temi a lui cari come l’identità meridionale, la solitudine, l’amore e il disamore, la paternità, l’ossessione della memoria e il tarlo della morte. Il tono del libro è quello di una resa dei conti, un corpo a corpo con il senso della vita, espresso attraverso una scrittura urgente e febbricitante, tipica di uno scrittore con la fronte calda. Con “Dimenticami dopodomani”, Di Consoli conferma la sua vocazione di autore “irregolare”, lontano dalle mode correnti e sempre fedele a una narrazione autentica e profondamente umana.

L’evento si preannuncia come una serata imperdibile per gli amanti della letteratura e della musica, in un luogo che coniuga la bellezza artistica con la profondità culturale. Aperinchiostro ha saputo conquistare il pubblico di Cosenza con il suo format unico, e questo ultimo appuntamento promette di essere una degna conclusione di una rassegna che ha portato nuova linfa vitale nel panorama culturale della città.