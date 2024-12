Tour Music Fest: Lorenzo Labate conquista il titolo di “Miglior bassista junior 2024”

5 minuti per la lettura

Tour Music Fest: tra i protagonisti della serata finale, il giovane bassista di Cosenza Lorenzo Labate vincitore del titolo “Miglior bassista junior 2024”.

SERRAVALLE, REPUBBLICA DI SAN MARINO – La 16ª edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest si è conclusa con una serata ricca di emozioni nella splendida Sala Little Tony. L’evento, dedicato ai migliori talenti emergenti della scena musicale europea, ha celebrato i vincitori delle varie categorie e incoronato l’Artist of the Year 2024, la cantautrice francese Justine Mayer.

Con una partecipazione straordinaria di oltre 29.000 artisti provenienti da 12 nazioni, il Tour Music Fest si conferma il più grande contest europeo per artisti emergenti. Tra esibizioni dal vivo, masterclass e incontri formativi, San Marino si è trasformata per otto giorni nel cuore pulsante della musica del futuro. I 650 finalisti hanno avuto l’opportunità di calcare palcoscenici prestigiosi come il Teatro Titano e la Sala Little Tony, regalando al pubblico performance di altissimo livello.

LORENZO LABATE CONQUISTA IL TITOLO DI “MIGLIOR BASSISTA JUNIOR 2024”

Tra i protagonisti della serata finale di domenica 1° dicembre, il giovane bassista di Cosenza Lorenzo Labate vincitore del titolo “Miglior bassista junior 2024”. Una vittoria che premia non solo il suo straordinario talento, ma anche la passione e l’impegno che ha dimostrato durante tutto il percorso. Selezionato tra migliaia di candidati europei, Lorenzo ha superato brillantemente le audizioni nazionali, guadagnandosi un posto tra i migliori 650 artisti giunti a San Marino per le fasi finali. La sua performance ha impressionato la giuria internazionale, confermando il suo potenziale come giovane promessa della musica.

«Partecipare al Tour Music Fest è stata un’esperienza incredibile per me», ci racconta Lorenzo Labate. «Esibirmi su un palco così prestigioso, davanti a una commissione straordinaria, è stata un’emozione unica». Ma, per Lorenzo, il valore del TMF non si è fermato alla competizione. «La cosa più bella, più della gara in sé, è stata l’amicizia che ho stretto con artisti provenienti da tutta Europa. È stato fantastico condividere questa avventura con loro, e spero di rimanere in contatto per continuare a fare musica insieme». Le sue parole riflettono lo spirito del Tour Music Fest: un’esperienza che va oltre il palco, creando legami, scambi culturali e un ambiente che valorizza il talento, la collaborazione e la crescita personale.

LORENZO LABATE TRA I VINCITORI DEL TOUR MUSIC FEST 2024

Tra i momenti più attesi della serata, l’annuncio dei vincitori delle diverse categorie, rappresentanti di una straordinaria varietà di generi musicali:

William Mangion Mascoli da Madrid (Spagna) è il vincitore della categoria interpreti over;

da Madrid (Spagna) è il vincitore della categoria interpreti over; La Bouffetería, all’anagrafe Giovanny Chacon, da Madrid (Sagna) è il vincitore della categoria rapper;

all’anagrafe Giovanny Chacon, da Madrid (Sagna) è il vincitore della categoria rapper; Matilde Montanari da Forlì – Cesena (Emilia Romagna) è la vincitrice della categoria interpreti;

da Forlì – Cesena (Emilia Romagna) è la vincitrice della categoria interpreti; Justine Mayer dalla Francia è la vincitrice nella categoria cantautori;

dalla Francia è la vincitrice nella categoria cantautori; Palermitano 71 , all’anagrafe Diego Rizzo da Palermo (Sicilia) è il vincitore della categoria cantautori over;

, all’anagrafe Diego Rizzo da Palermo (Sicilia) è il vincitore della categoria cantautori over; Martina Cervellin da Milano (Lombardia) è la vincitrice della categoria junior singer;

da Milano (Lombardia) è la vincitrice della categoria junior singer; Dj Lex , all’anagrafe Alessandro Tallarico da Crotone (Calabria) è il vincitore della categoria DJ;

, all’anagrafe Alessandro Tallarico da Crotone (Calabria) è il vincitore della categoria DJ; Serena Thunderbolt , all’anagrafe Serena De marchi, da Roma (Lazio) è la vincitrice della categoria DJ producer;

, all’anagrafe Serena De marchi, da Roma (Lazio) è la vincitrice della categoria DJ producer; Raffaele Magliuolo da Roma (Lazio) è il vincitore della categoria pianisti;

da Roma (Lazio) è il vincitore della categoria pianisti; Alessandro Gervasi da Trapani (Sicilia) è il vincitore della categoria pianisti junior;

da Trapani (Sicilia) è il vincitore della categoria pianisti junior; Mimiche Drums dalla Francia è il vincitore della categoria batterista;

dalla Francia è il vincitore della categoria batterista; Bernidrummer da Madrid (Spagna) è il vincitore della categoria batterista junior;

da Madrid (Spagna) è il vincitore della categoria batterista junior; Lorenzo Labate da Cosenza (Calabria) è il vincitore della categoria bassista junior;

da Cosenza (Calabria) è il vincitore della categoria bassista junior; Andrea Lausen Cola da Brescia (Lombardia) è il vincitore della categoria bassista;

da Brescia (Lombardia) è il vincitore della categoria bassista; Valerio Bonan da Belluno (Veneto) è il vincitore della categoria chitarra;

da Belluno (Veneto) è il vincitore della categoria chitarra; Alex Calliari da Trento (Trentino-Alto Adige) è il vincitore della categoria chitarra junior;

da Trento (Trentino-Alto Adige) è il vincitore della categoria chitarra junior; Caterina Cavallo da Cosenza (Calabria) è la vincitrice della categoria baby singer;

da Cosenza (Calabria) è la vincitrice della categoria baby singer; The Wave da Forlì – Cesena (Emilia Romagna) sono i vincitori della categoria band.

JUSTINE MAYER: LA NUOVA AMBASCIATRICE DELLA MUSICA EMERGENTE EUROPEA

Con la sua voce unica e la capacità di emozionare, Justine Mayer ha conquistato la giuria e il pubblico, guadagnandosi il titolo di Artist of the Year 2024. La cantautrice francese avrà ora l’opportunità di rappresentare il talento emergente europeo nella competizione Una Voce per San Marino, che selezionerà il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea.

«Questo è un sogno che si avvera», ha dichiarato Justine. «Voglio ringraziare il Tour Music Fest per questa straordinaria opportunità e tutte le persone che hanno creduto in me. . Sono pronta a portare la mia musica al prossimo livello e rappresentare al meglio il talento emergente europeo».

UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER IL FUTURO DELLA MUSICA

Tra i premi assegnati ai vincitori spiccano borse di studio del prestigioso Berklee College of Music, la produzione di un EP, videoclip, e la possibilità di esibirsi in festival internazionali.

Gianluca Musso, fondatore e direttore del Tour Music Fest, ha dichiarato: «Con questa partnership siamo in grado di offrire un’opportunità unica a un artista emergente che per noi rappresenta la musica del futuro. Ringrazio tutti i player coinvolti in questa operazione che lega ancora di più il brand del Tour Music Fest alla Repubblica di San Marino». Musso ha aggiunto: «Sono molto contento perché tutto l’evento, compresa la finalissima, è stato una vittoria della musica, dello scambio culturale, della collaborazione tra gli artisti, della formazione e della condivisione».

TOUR MUSIC FEST: UN EVENTO RESO POSSIBILE GRAZIE A IMPORTANTI COLLABORAZIONI

La manifestazione, organizzata con il supporto della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e di partner prestigiosi come Riunite, Berklee College of Music e Inspired Nation, ha ribadito il suo ruolo centrale nel panorama musicale europeo. Con la 16ª edizione del Tour Music Fest si chiude un capitolo straordinario per la musica emergente europea, mentre il palco di San Marino continua a brillare come trampolino di lancio per le stelle di domani.