Cosenza: spunta un manifesto dedicato a Brunori Sas e lui ironizza

2 minuti per la lettura

A Cosenza spunta un manifesto che ritrae Brunori Sas e celebra la sua partecipazione al Festival di Sanremo e l’uscita del suo nuovo album. Lui fa un video e ci scherza su

“Una cosa minuscola, non si nota proprio”. Scherza così Dario Brunori questa mattina (16 gennaio 2025) dopo che nella sua città, su una facciata di un palazzo, è spuntato un manifesto gigante che lo ritrae. Un modo per annunciare – qualora qualcuno non lo avesse ancora capito – la partecipazione di Brunori Sas in gara al Festival di Sanremo e per annunciare l’uscita del nuovo album, “L’albero delle noci”, il prossimo 15 febbraio.



Alla vista della gigantografia – che ricopre completamente la facciata di una palazzina – Brunori non poteva che commentare con la sua classica ironia: “Sono alla rotonda dell’uscita autostradale di Cosenza Sud e ci ho fatto caso perché davvero neanche si vede. Hanno messo questo manifesto della mia partecipazione a Sanremo. Peccato, mi avevano detto che avrebbero fatto il manifesto però è proprio una cosa minuscola che se non ci fai caso neanche te ne accorgi. Lo volevo segnalare. Se passate di qua fateci caso perché non si nota proprio e rischia di passare inosservato”.

Il cantautore è reduce dalle prime prove con l’orchestra del Festival di Sanremo in attesa di esibirsi sul palco dell’Ariston (dall’11 al 15 febbraio). In gara presenterà “L’albero delle noci”, brano dedicato alla nascita di sua figlia Fiammetta. Poi il 14 febbraio l’uscita dell’omonimo album che rappresenta per lui una sorta di rigenerazione. Brunori Sas ha già annunciato inoltre una tournée nei principali palazzetti d’Italia e il concerto evento al Circo Massimo di Roma, con l’orchestra, il 18 giugno.