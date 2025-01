Il ballerino calabrese Antonio Affortunato nella scuola di Amici

2 minuti per la lettura

Antonio Affortunato, ventenne di Cassano allo Jonio, è ufficialmente un allievo della scuola di Amici nella categoria ballo

E’ entrato a far parte ufficialmente della scuola di Amici il ballerino Antonio Affortunato. La sua audizione e l’ingresso nella scuola sono andati in onda nella puntata del pomeridiano di oggi 21 gennaio 2025.

Originario di Cassano allo Jonio, nella provincia di Cosenza, ma romano di adozione, Antonio Affortunato viene proposto ad Amici dalla professoressa Deborah Lettieri. “Vi presento un talento” ha detto l’insegnante ai suoi colleghi Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini (per la parte canto) e Alessandra Celentano ed Emanuel Lo (per il ballo). Antonio si è esibito sulle note di ‘Feeling good’ di Michael Bublè riscontrando il parere positivo dei professori di canto. Zerbi, Cuccarini e Pettinelli danno il consenso sulla sua entrata nella scuola. Celentano ed Emanuel Lo non esprimono alcun parere perché già raggiunta la maggioranza dei voti.

Antonio Affortunato è entrato così a far parte della scuola di talenti più amata e seguita d’Italia, nella categoria ballo e nella squadra di Deborah Lettieri.

Classe 2004 (20 anni), Antonio si è presentato come ballerino modern, anche se i suoi studi hanno riguardato stili diversi, in particolare il latin. Immediatamente accolto dagli altri allievi della scuola di Amici in “casetta” (dove vivono per tutta la durata del programma; ndr) anche la sua coreografia è molto apprezzata dai suoi stessi ‘colleghi’ che gli hanno dato un caloroso benvenuto.

Lui ha così commentato: “Devo ancora realizzare, mi sento scombussolato e agitato. Arrivo a percorso già avviato, non credevo di entrare ma ora vedremo. Bisogna sempre mettersi in gioco, se è successo ora bisogna salire su questo treno e viversi l’esperienza”.

Nonostante i suoi 20 anni, per Antonio Affortunato non è la prima esperienza importante da ballerino. Già nel cast de ‘Il cantante mascherato’ (Rai, 2023) , ‘Viva Rai 2’ di Fiorello e fra i ballerini dello spettacolo ‘A tutto cuore’, lo show di Claudio Baglioni con le coreografie di Giuliano Peparini. Adesso per lui una nuova sfida.