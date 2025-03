Dilettanti: la Paolana sfonda il muro dei 1000 punti in Eccellenza

6 minuti per la lettura

La Paolana è la prima squadra a sfondare il muro dei 1000 punti nel torneo di Eccellenza calabrese. Con la vittoria conseguita a Bocale, domenica scorsa 2 marzo, i tirrenici sono arrivati a quota 1002 punti, ottenuti in 25 partecipazioni al campionato. Indetto nella stagione 1991/92, il torneo di Eccellenza è attualmente alla sua edizione numero 34 e la squadra del presidente Marcone, senza alcun straniero in organico, si ritrova in seconda posizione, alle spalle della capolista Vigor Lamezia. L’anno scorso, di questi tempi, era ultima con 17 punti. Adesso viaggia con un attivo di ben 27 punti ed è una delle protagoniste del campionato. A trascinarla i gol di Angotti, bomber fra i più prolifici in Calabria, in corsa per il titolo di miglior goleador.

Sono 1000 punti per la Paolana in Eccellenza: ecco dove tutto ha avuto inizio

La Paolana è quindi la prima squadra calabrese a toccare e superare quota 1000 punti in Eccellenza. Sono 1002 per la precisione e tutto ha avuto inizio nella stagione 1992/93, quella successiva all’istituzione del torneo di Eccellenza. Vinto il campionato di Promozione 1991/92, la compagine tirrenica approda così in Eccellenza. Il 20 settembre del 1992, la Paolana allenata da mister Patitucci fa il suo esordio nel massimo campionato dilettantistico calabrese. E il debutto coincide con una vittoria. La squadra dell’Alto Tirreno cosentino sbanca il campo del Locri con il risultato di 3-0. Zicarelli firma la prima rete, poi raddoppia Arlotta e quindi fa tris D’Agostino. In campo, quel giorno, scende la seguente formazione: Zalaffi, Liparoti, Spina (31’st Pellino), Sarpa, Mendicino, Sammarco, Cilento, Signorelli, Africano, Arlotta, Caruso (27’st D’Agostino).

Per festeggiare la prima vittoria in casa in Eccellenza bisogna invece attendere il 1° novembre del 1992 e anche in questo caso il risultato è di 3-0. A cadere sotto i colpi dei paolani è la Palmese, punita da Arlotta, D’Agostino e Tormento. La compagine, allora presieduta da Lucio Sbano, nel frattempo, ha cambiato allenatore e in panchina siede Tonino Mazzacua. Apre le marcature Costantino Arlotta, con la sua specialità, ossia il calcio di punizione “alla foglia morta”. Poi le reti di D’Agostino e Tormento. Sarà un torneo combattuto e ostico, con Gallina, Paolana, Amantea, Silana e Palmese a giocarsi il salto in Eccellenza. Alla fine prevarrà la squadra reggina del Gallina, con appena un punto di vantaggio sulla Paolana. La squadra biancazzurra verrà ripescata in Serie D, dal quale però retrocederà subito, perdendo lo spareggio con il Gangi, ai calci di rigore.

Il secondo posto e quello spareggio con il Marcianise che grida vendetta

Nel racconto della Paolana e dei suoi 1000 e passa punti in Eccellenza dobbiamo parlare della stagione 1999/2000. La squadra è allenata da Sandro Cipparrone. Il tecnico cosentino fa da allenatore-giocatore e ha scritto pagine di storia del calcio paolano. Fra le tante cose: due promozioni e due volte al secondo posto in Eccellenza. Quell’anno la squadra chiude in seconda posizione dietro l’Acri. Agli spareggi nazionali per salire in Serie D elimina il Francavilla al primo turno. Dopo lo 0-0 del Tarsitano, vittoria esterna per 2-1 firmata da Martello e Castellano. Lo scontro finale è con il Marcianise. In Campania finisce 1-0 per i locali. Al ritorno lo stesso Cipparrone segna su rigore e ristabilisce l’equilibrio. Si va alla lotteria dei tiri dal dischetto. La Paolana è in vantaggio per 3-2 (gol di Cairo, Porco e Castellano), quando il match viene sospeso. Gli ospiti lamentano un’aggressione e, nonostante l’invito dell’arbitro, si rifiutano di proseguire con l’esecuzione dei rigori. Per la cronaca: Paolana 3 rigori su tre segnati. Marcianise 2 su quattro. I tirrenici sono a un passo dalla Serie D.

La squadra della Paolana edizione 1999/2000

Il match viene quindi sospeso. Tre giorni dopo il Giudice sportivo dispone la ripetizione della partita per errore tecnico dell’arbitro, perché quest’ultimo, dopo la conclusione dei tempi regolamentari, non ha fatto svolgere i supplementari. Si è andati subito ai rigori. Allo stesso tempo viene squalificato il campo della Paolana. Doppia beffa per la squadra di Cipparrone. Il match si rigioca a Lauria e gli ospiti vincono per 2-1. Sfuma la Serie D che la squadra avrebbe meritato ampiamente. Una squadra formata da Longo, Sbano, Scanga, Filippelli, Fortino, Cipparone, Pagnotta, Castellano, Mendicino, F. Chiappetta, Paesano. E poi ancora: Porco, A.Chiappetta, De Stefano, Molinaro, Scarnà, Lorenzini, Ramunno, Belfiore, Coscarella, Martello e Cairo.

La promozione in Serie D con Sandro Cipparrone

Il salto di categoria arriva nel 2006. Fino al 2001 la squadra milita in Eccellenza. Poi c’è la retrocessione in Promozione (2000/01). Si ritorna nel 2003 e dopo due piazzamenti al secondo posto, ecco la prima vittoria del campionato. Stagione 2005/06. A guidare il club il duo Lattari-Bruno. A muovere le fila sotto l’aspetto operativo è il dg Franco Loizzo. Questi, fra le tante cose, decide di affidarsi a Sandro Cipparrone, una garanzia. La squadra viaggia alla grande e rimane in vetta dall’inizio alla fine. Organico di grande spessore, dove spicca l’eterno Scudieri, alla quinta promozione consecutiva in Serie D (per lui 16 reti in 28 partite).

Sandro Cipparrone

Ma quella Paolana edizione 2005/06, costruita da Loizzo e diretta alla grande da Cipparrone è formata anche da altri fuoriclasse. In difesa giganteggia Ugo Napolitano. Con lui Aldo Longo, Lappanese e Chiappetta. In mediana Mimmo Nosdeo, Marco Foderaro, Benedetto Granata (centrocampista siciliano di grande intelligenza tattica). E poi c’è Martello che al solito corre per due. Da non dimenticare il contributo di Grasso. In attacco Scudieri e Fabio Longo. E poi Gigi Porco e Pino Tortora, che vanno via a novembre. A completare l’organico Saverio Gregorace, attuale trainer dell’Isola Capo Rizzuto. In porta si alternano Libero e Kuznetsov, con qualche presenza anche per Gualtieri. Completano la rosa: Condino, Perrotta, Quirino, Pando, Vilardo, Colombo, Martino, Melfi, Mantuano, Filippone, Petrungaro e Paduano.

La Paolana promossa in Serie D nella stagione 2005/06

Sabato 22 aprile del 2006, battendo la Vallata Bagaladi per 3-0 (doppietta di Scudieri e rete di Fabio Longo), con una giornata di anticipo arriva la matematica certezza della promozione in Serie D. Anche in questo caso si retrocede subito e l’anno successivo si scende ancora di categoria. Seguono quattro anni in Promozione. Ma dalla stagione 2012/13 la Paolana milita ininterrottamente in Eccellenza. Sono 25 campionati e 1002 punti. E la storia continua! Al presidente Marcone l’onere e l’onore di portare avanti un club ultra centenario, quest’anno protagonista come ai vecchi tempi.

