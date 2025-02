Angotti in doppia cifra: la storia si ripete fra i Dilettanti di Calabria

3 minuti per la lettura

Anche quest’anno la certezza fra i Dilettanti di Calabria è rappresentata da Attilio Angotti e dal fatto di aver raggiunto la doppia cifra. Stiamo parlando di gol, ovviamente, e il riferimento è rivolto a uno degli attaccanti più prolifici del calcio calabrese. Classe 1988, l’attaccante lametino della Paolana sta attraversando un brillante momento di forma, avendo segnato 9 reti nelle ultime sette giornate. E siccome la Top Ten del Quotidiano tiene in conto il rendimento, non poteva mancare la prima posizione per quanto riguarda la giornata numero 22 in Eccellenza. Nell’ultimo decennio ha steccato solo nella stagione 2016/17, a Isola Capo Rizzuto, quando non era comunque fra i titolari, ma ha vinto il campionato. Per il resto ha sempre centrato l’obiettivo della doppia cifra tra Cittanova e Soriano (qui 22 gol e titolo di miglior bomber del torneo), Vigor Lamezia e Scalea (due volte). E poi Promosport e Paolana (anche qui due volte).

Angotti, la doppia cifra e i tanti gol segnati fra i Dilettanti

Fra i Dilettanti come si diceva Attilio Angotti è fra i bomber più prolifici e anche stavolta festeggia la doppia cifra. A poco più di due terzi del torneo ha superato il numero di reti della passata stagione (ma arrivò alla Paolana a novembre). Adesso è a quota 11 e, a questo punto, propone la propria candidatura per vincere nuovamente la classifica dei marcatori. Per Angotti, in Eccellenza, nella stagione regolare, sono ben 140 i gol segnati in 254 gare di campionato. A Paola, invece, sempre limitatamente alle sole partite di campionato, 65 presenze e 39 centri. Passano gli anni (ha giocato anche in B con il Messina), ma lui rimane una certezza. E quindi Angotti conquista i dieci punti che vanno al leader di giornata della Top Ten di Eccellenza. La scorsa settimana era stato Riconosciuto della Rossanese a conquistare la prima posizione.

Condomitti e Guerrisi sul podio della Top Ten di Eccellenza

Nel giorno in cui i Dilettanti di Calabria registrano la nuova performance di Attilio Angotti in doppia cifra, c’è spazio, nella Top Ten, per due difensori. Premiamo la costanza di rendimento di Gianni Condomitti, innanzitutto, e la sua esperienza, fondamentale per il Cittanova. E poi c’è la freschezza del giovane Guerrisi della Gioiese. Gioca come se fosse un veterano. Classe 2005, dimostra di meritarsi la fiducia che gli concede mister Dal Torrione. Va quindi ancora a punti Clasadonte del Soriano, squadra in salute con mister Figliomeni alla guida. E poi ecco ancora Khoris: solo lui sa lasciare il segno quando occorre. E firma sempre lui altri tre punti pesanti per il Cittanova. Rodriguez segna un gol su rigore, ma non viene premiato per questo, bensì per l’ennesima prova di quantità e sostanza. Per lui 21 presenze finora: è fra i calciatori più utilizzati. Ritorna a far punti Scoppetta della ReggioRavagnese, solida in difesa. Sta facendo benissimo Etuss, giovane attaccante del Soriano, classe 2006. Infine un plauso a Gavrila del San Luca e a Panetta dell’Ardore.

Rimane immutato il vertice della Top Ten

Nulla cambia nelle primissime posizioni della classifica generale. Il portiere Mercuri dell’Isola Capo Rizzuto con 53 punti precede Fioretti della Vigor Lamezia che si trova a 52 e Rivadero della Dgs Praia Tortora, a 51. Alle loro spalle arriva Salvatore Scoppetta e con 48 punti il difensore della ReggioRavagnese è in piena corsa per il titolo. A 47 troviamo Riconosciuto della Rossanese e Romano del Bocale, mentre a 40 punti sale Clasadonte del Soriano. Completano la Top Ten Bert della Dgs Praia Tortora con 30 e Baldeh della ReggioRavagnese e Bongiorno della Rossanese con 29. Per quanto riguarda il vincitore della 22ª Top Ten di Eccellenza, vale a dire Attilio Angotti, ebbene il bomber della Paolana è in 16ª posizione.