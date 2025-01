La Calabria nella morsa del gelo

1 minuto per la lettura

Maltempo, si registrano forti nevicate nella Sila Cosentina e alcuni danni dal forte vento sul versante tirrenico

La prevista forte ondata di maltempo ha investito, oggi, domenica 12 gennaio 2025, Calabria dove il termometro è sceso sotto lo zero soprattutto nell’area nord della regione. Il calo della temperatura è sensibile, se si considera che nelle ultime 24 ore si sono registrati anche dieci gradi in meno.

MALTEMPO, IN CALABRIA TEMPERATURE SOTTO LO ZERO



Nevica abbondantemente nella Sila Cosentina, dove la coltre bianca ha raggiunto consistenze importanti. Neve anche nel tratto cosentino dell’autostrada del Mediterraneo, con fiocchi bianchi nella zona di Mormanno. Pioggia sul resto del territorio anche se non ci sono particolari disagi al momento, mentre il vento ha acuito il calo delle temperature che in Sila si attestano sotto lo zero.

Disagi si sono registrati nel Tirreno cosentino a causa del forte vento e della pioggia. A Paola e Belvedere Marittimo sono caduti degli alberi.

Leggi anche: Maltempo, salvato un escursionista sul Pollino

Le previsioni indicano la prosecuzione del maltempo almeno fino alla giornata di martedì.

Dalle prime ore della giornata di domenica, mezzi e personale Anas sono in azione sulle arterie di competenza nel territorio della Sila e sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” ai confini tra Basilicata e Calabria a seguito delle precipitazioni nevose in corso. Mezzi spargisale e spazzaneve sono in azione sulle strade statali 177 “Silana di Rossano” e 107 “Silana Crotonese” e sul tratto autostradale tra Padula e Campotenese per garantire la circolazione in piena sicurezza.



Il traffico è regolare sulle arterie interessate dalle nevicate e non si registrano particolari disagi.

Anas ricorda agli utenti l’obbligo di pneumatici invernali o catene e di mettersi in viaggio sulle tratte interessate solo dopo essersi informati sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione.