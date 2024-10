Crotone, il pizzaiolo ucciso era un Tiktoker con 158mila follower

2 minuti per la lettura

Il pizzaiolo di Crotone era un Tiktoker molto attivo; Cordoglio dei follower, sconcerto a Isola Capo Rizzuto dove gestiva una pizzeria

CROTONE – Sempre sorridente, in casa o dietro un bancone circondato da pizze, la sua passione. È così che appare Francesco Chimirri, il pizzaiolo ucciso a Crotone che amava condividere la sua vita sui social. Soprattutto su TikTok, dove contava più di 158mila follower e 5,8 milioni di like. Il pizzaiolo tiktoker amava le gag di vita quotidiana, soprattutto quelle girate con la moglie Simona, con cui aveva festeggiato da circa tre mesi i 24 anni di matrimonio e di cui in un video diceva «vivi dentro il mio cuore, sei il mio amore, tu». Poi spiagge assolate e imitazioni che fanno il verso a Genny Savastano in Gomorra.

«I cavalli sembrano tutti uguali – ripeteva Chimirri – ma il vero cavallo lo vedi a lunga corsa. Così sono le persone. Mettili alla prova e vedrai che in pochi arrivano al traguardo». Tra i video tanti momenti di vita familiare. C’è il padre che si preoccupa dei figli, ci sono le cene con amici e parenti. Ieri, però, sulla sua pagina tanti i messaggi di cordoglio. «Non si può morire così». E ancora: «Siamo sconvolti», «Ti ho seguito fino all’ultima live, bravissima persona».

«Io posso fare a meno di tutti, ripeteva in uno dei suoi tanti video, ma voi siete sicuri di poter fare a meno di me?».

Chimirri era pressoché incensurato, se si esclude un precedente di poco conto per furto di energia. Era crotonese, ma era conosciutissimo a Isola Capo Rizzuto, perché la pizzeria che gestisce da qualche anno. in pieno centro, è molto frequentata. Ci sono alcuni tavolini, ma il suo locale è soprattutto una pizzeria da asporto. Molti a Isola lo ricordano come un grande lavoratore.