Siccità record nel Crotonese: Coldiretti chiede stato di calamità naturale

Siccità record nel Crotonese: Coldiretti Calabria ha lanciato un appello urgente alla Regione per l’attivazione dello stato di calamità naturale.

La Coldiretti Calabria ha lanciato un appello urgente alla Regione per l’attivazione dello stato di calamità naturale nel Crotonese, travolto da una siccità senza precedenti che sta devastando le campagne provinciali. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, la regione è attualmente in preda a una “siccità record”, con gravi conseguenze per i raccolti agricoli e i redditi degli agricoltori.

SICCITÀ RECORD NEL CROTONESE: LA RICHIESTA DI COLDIRETTI CALABRIA

La situazione nel Crotonese continua a peggiorare mentre le temperature estive non accennano a diminuire, portando le colture al limite della sopravvivenza. Il presidente regionale della Coldiretti, Franco Aceto, ha espresso profonda preoccupazione per la combinazione di estati torride e l’assenza totale di piogge. Siamo di fronte a un disastro agricolo su vasta scala nel Crotonese. «Dopo la scarsità dei raccolti, che hanno più che dimezzato i redditi degli agricoltori l’estate bollente, con temperature che non accennano a diminuire, e l’assenza totale di precipitazioni hanno creato un mix esplosivo nelle campagne del Crotonese», ha dichiarato Aceto.

Le testimonianze dal territorio dipingono un quadro agghiacciante: le alte temperature hanno causato scottature sui raccolti di pomodori, melanzane, peperoni e angurie, con una stima di oltre duemila ettari di superficie danneggiata. “La situazione è estremamente critica”, ha aggiunto Aceto, sottolineando che la perdita di quote di mercato per le produzioni agricole è un ulteriore motivo di allarme.

In risposta a questa emergenza siccità, il presidente della Coldiretti Franco Aceto ha scritto all’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e al direttore del Dipartimento, Giuseppe Iiritano, sollecitando un intervento immediato per valutare i danni e delimitare le aree colpite. L’obiettivo è garantire il riconoscimento dello stato di calamità, fondamentale per fornire aiuto urgente agli agricoltori e mitigare le perdite economiche.