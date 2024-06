Calabria al voto, in 21 comuni festeggiano l’elezione (ufficiosa) del sindaco

3 minuti per la lettura

Comunali in Calabria, raggiunto già alla rilevazione delle 12 il quorum del 40% in 8 comuni (che diventano 21 alle 19) in cui c’era una sola lista, anche se non ufficiale si festeggia già l’elezione

MENTRE ancora i seggi sono aperti e gli elettori stanno continuando le operazioni di voto nell’ambito delle elezioni europee 2024 in tutti i comuni e delle elezioni comunali 2024 in 132 enti locali della Calabria ci sono comunità in cui in teoria si potrebbe già festeggiare l’elezione del sindaco. Si tratta di quei comuni in cui ad essersi presentata è un’unica lista e, quindi, un unico candidato sindaco. In questi casi infatti gli step necessari all’elezione sono due: il raggiungimento del quorum e ottenere la maggioranza più 1 dei voti espressi.

Per quanto riguarda il quorum, per questa tornata elettorale vale l’eccezione stabilità in tempi di pandemia. Quindi per essere valida l’elezione è sufficiente che abbiano votato il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Per cui in tutti i comuni dove in corsa c’era una sola lista che hanno superato il quorum del 40% l’elezione è valida. Il secondo step in realtà è solo formale perché per essere eletto il sindaco deve ottenere il 50% più un voto del totale dei voti espressi. Va da sé che in teoria sarebbe anche possibile che i votanti abbiano espresso per oltre il 50% voti nulli o schede bianche ma, per l’appunto, si tratta di un caso di scuola nella realtà scarsamente realizzabile.

I COMUNI CHE HANNO RAGGIUNTO IL QUORUM ALLE ORE 12 DI DOMENICA Dunque alla rilevazione delle ore 12 in Calabria potevano sostanzialmente festeggiare l’elezione i candidati a sindaco dei comuni di: ZAGARISE (CZ) – CANDIDATO SINDACO DOMENICO GALLELLI

– CANDIDATO SINDACO DOMENICO GALLELLI MONGIANA (VV) – CANDIDATO SINDACO FRANCESCO ANGILLETTA

– CANDIDATO SINDACO FRANCESCO ANGILLETTA CERVICATI (CS) – CANDIDATO SINDACO GIOBERTO FILICE

– CANDIDATO SINDACO GIOBERTO FILICE FIGLINE VEGLIATURO (CS) – CANDIDATO SINDACO PASQUALE FILICE

– CANDIDATO SINDACO PASQUALE FILICE MOTTAFOLLONE (CS) – CANDIDATO SINDACO ROMEO BASILE

– CANDIDATO SINDACO ROMEO BASILE PEDIVIGLIANO (CS) – CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE PERRI

– CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE PERRI SAN GIORGIO ALBANESE (CS) – CANDIDATO SINDACO GIANNI GABRIELE

– CANDIDATO SINDACO GIANNI GABRIELE BAGALADI (RC) – CANDIDATO SINDACO SANTO MONORCHIO