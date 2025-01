A Locri open day per lo screening ecografico

2 minuti per la lettura

Un open day dedicato allo screening ecografico delle anche e dei reni all’Ospedale Spoke di Locri

Un open day dedicato allo screening ecografico delle anche e dei reni è in programma il prossimo 16 gennaio, dalle 10.00 alle 15.00, all’Unità operativa complessa di Pediatria e neonatologia dell’Ospedale Spoke di Locri.

SCREENING ALL’OSPEDALE DI LOCRI



L’Unità, con il suo direttore Mariarosa Calafiore e i pediatri Vittorio Criaco, Roberta Dominijanni, Rosanna Lia e Taily Rodriguez spalancherà le porte per effettuare, senza necessità di prenotarsi né di avere alcuna prescrizione medica, i servizi di screening neonatale ecografico delle anche per i bambini dal primo mese compiuto di vita fino al terzo mese e screening ecografico dei reni per i bambini dal primo mese compiuto di vita fino al primo anno di età.

«Lo screening neonatale completo – è scritto in una nota – rappresenta un esame ecografico che viene eseguito sui nuovi nati e serve per diagnosticare precocemente un’anomalia congenita detta lussazione o displasia congenita dell’anca ed eventuali problematiche dell’apparato urinario neonatale».



«Prosegue, in quest’inizio di nuovo anno – afferma Lucia Di Furia, direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria – l’impegno della nostra Asp nell’effettuazione degli screening, in questo caso pediatrici, perché costituiscono un diritto per i neonati e un investimento per il sistema sanitario perché bimbi che ricevono una diagnosi precoce eviteranno gravi e costose disabilità e spese assistenziali».

In linea generale, i dati che emergeranno da campagne sistematiche costituiscono un patrimonio anche dal punto di vista della ricerca e per questo sono un valore aggiunto per il nostro sistema sanitario”.

«Siamo entusiasti – afferma Mariarosa Calafiore – di poter iniziare il nuovo anno con questo open day perché crediamo fortemente nell’importanza di strumenti di prevenzione che possono, in alcuni casi, cambiare la vita delle famiglie».

Per informazioni è possibile scrivere, su whatsapp, alla coordinatrice infermieristica f.f. dell’UOC di Pediatria, dott.ssa Aurora Bartone al numero 3461608622